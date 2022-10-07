影／10屁孩「白牌機車戴口罩」闖快速道路 警開單罰13萬

台南市警六分局據報10月2日凌晨1時6分有10輛機車成群結隊在南區永成路灣裡匝道口騎上台86快速道路。經調閱監視器過濾比對，連日來約談9名駕駛到案，其中7名為無照駕駛少年，共開出無照駕駛、闖紅燈、普通機車行駛快速道路、遮蔽號牌等37張紅單，總計罰鍰13萬餘元。

市警六分局獲報後，立即動員近10名警力同步調閱沿線監視器擴大追查，經逐一過濾比對後，陸續還原遮蔽號牌機車的原始車牌，確認車主身分後，連日通知違規駕駛到案說明。

這群青少年本以為用口罩將車牌遮蔽，就能天衣無縫、瞞天過海，不料警方沿途調閱監視器，從南區調到跨轄歸仁區，迅速的找上門。

少年到案後表示，當晚想到奇美博物館，想說上台86不用停紅綠燈，比較快。然而，少年也知道普通機車不能行駛快速道路，靈機一動想用口罩遮蔽，警察抓不到。當接獲警方通知，少年大感意外，表示下次不敢再犯。