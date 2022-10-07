國道突飛來鐵片砸中妻⋯陷昏迷前對夫說「這句話」惹人鼻酸

國道行駛中，一塊鐵片突飛來砸向妻子，使她陷入昏迷，但她在昏迷前，仍說出「這句話」惹人鼻酸。 圖擷自 新竹爆料公社

一對夫妻2日時駕車行經國道3號101K附近，沒想到卻被前方噴飛的鐵片擊碎擋風玻璃，並當場砸中坐在副駕的妻子，送醫後仍未脫離險境，陷入重度昏迷，而妻子昏迷前仍關心老公「你有沒有怎麼樣」惹人鼻酸。

有位民眾在《新竹爆料公社》表示自己的父母2日晚間行駛國道三號茄苳交流道時，被1片約30*30公分噴飛的鐵片砸中，強烈撞擊導致目前陷入重度昏迷，仍在加護病房急救，至今都還找不到鐵片掉落的車輛。

根據《東森新媒體ETtoday》報導，該對夫妻因工作關係，經常要行駛國道，當天兩人工作告一段落後，一如往常走國道3號準備返家，沒想到會發生此意外。

傷者丈夫至今仍無法完整回憶過程，但記得妻子昏迷前最後一句話仍在擔心自己，詢問「你有沒有怎麼樣」，令人相當難過。新竹市消防局獲報後立刻前往救援，妻子在消防人員抵達後仍保持短暫清醒，能正確回答問題和移動身體，但抵達醫院後即陷入昏迷。

傷者家屬將此事件PO到網路，希望能徵求當天目擊事件的行車紀錄器，或是有其他目擊者能幫忙指認掉落鐵片的車主。許多網友目前仍在轉發這則訊息，希望能夠找到肇事車輛，也有許多人留言獻上祝福，希望傷者能早日脫離險境。