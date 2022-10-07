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國道飛來橫禍！鐵片砸破擋風玻璃 女乘客頭部重創

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

國道3號新竹路段日前發生1起掉落物砸傷用路人車禍，謝姓女子因不明車輛掉落鐵片噴飛砸中車輛擋風玻璃，她坐在駕駛座旁座位頭部重創，緊急送醫救治仍未脫險，家屬焦急如焚上網急尋行車記錄器。國道警方指出，正調閱相關影像，追查肇事車輛中。

國道警方調查，10月2日晚上6點57分，年約30多歲的黃姓男子駕駛自用小客車行經國道3號南向101公里、新竹路段時，輾壓由不明車輛掉落的鐵片噴飛，砸中後方鄭姓男子駕駛的自用小客貨車前擋風玻璃，當場破損造成副駕駛座女乘客頭部受創，傷勢20公分。

謝姓女子家屬接獲消息趕赴醫院，得知家人在國道遭遇橫禍感到不捨，也在臉書發文提到「肇事」鐵片長寬約各30公分、厚度1公分，家人因為鐵片噴飛強烈撞擊頭部，目前仍還在外科加護病房尚未脫離險境。希望能找到目擊者或當天行車記錄器畫面還原經過。

國道竹林分隊小隊長蕭時暐說，案發當天接獲通報即派遣所屬巡邏車前往處理，並聯繫交控中心通知事故處理小組前往，於事故上游CMS可變字幕提醒用路人注意前方路況及聯繫警察廣播電台加強宣導。目前由刑事組及竹林分隊調閱相關影像追查肇事車輛中。

蕭時暐也呼籲，國道散落物阻礙交通並容易引發事故，提醒民眾上路前檢視貨物是否穩妥，避免「貨物掉落，飛來橫禍」。

國道3號新竹路段日前發生1起掉落物砸傷用路人車禍，謝姓女子因不明車輛掉落鐵片噴飛砸中車輛擋風玻璃，頭部受創。記者張裕珍／翻攝
國道3號新竹路段日前發生1起掉落物砸傷用路人車禍，謝姓女子因不明車輛掉落鐵片噴飛砸中車輛擋風玻璃，頭部受創。記者張裕珍／翻攝
國道3號新竹路段日前發生1起掉落物砸傷用路人車禍，謝姓女子因不明車輛掉落鐵片噴飛砸中車輛擋風玻璃，頭部受創。記者張裕珍／翻攝
國道3號新竹路段日前發生1起掉落物砸傷用路人車禍，謝姓女子因不明車輛掉落鐵片噴飛砸中車輛擋風玻璃，頭部受創。記者張裕珍／翻攝
國道3號新竹路段日前發生1起掉落物砸傷用路人車禍，謝姓女子因不明車輛掉落鐵片噴飛砸中車輛擋風玻璃，頭部受創，謝女家人發文求助。記者張裕珍／翻攝
國道3號新竹路段日前發生1起掉落物砸傷用路人車禍，謝姓女子因不明車輛掉落鐵片噴飛砸中車輛擋風玻璃，頭部受創，謝女家人發文求助。記者張裕珍／翻攝

國道 行車記錄器 擋風玻璃

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