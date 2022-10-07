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疑未保持安全車距 台65線2.8公里3車追撞釀1傷
今天上午，新北市顏姓男子開車行經新莊區台65線2.8公里往板橋方向，疑未保持安全車距衝撞前車，導致現場3車追撞，一名邱姓女駕駛嘴唇撞擊挫傷，自行就醫後並無大礙，肇事3人沒有酒駕，事故原因有待警方調查釐清。
據了解，顏姓男子（60歲）今天上午近8時許駕駛一輛汽車，沿著台65線高架道路內側車道往板橋方向行駛。途中，顏男行經台65線2.8公里處，疑未保持安全車距，撞上前方古女（45歲）所駕駛汽車，強大撞擊導致古女煞車不及，往前追撞另輛邱女所駕駛汽車，造成現場3車連環追撞，邱女嘴唇撞傷自行就醫無礙。
事後警方獲報到場勘查採證，並對肇事3人酒測，沒有酒精反應，至於確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。
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