疑未保持安全車距 台65線2.8公里3車追撞釀1傷

今天上午，新北市顏姓男子開車行經新莊區台65線2.8公里往板橋方向，疑未保持安全車距衝撞前車，導致現場3車追撞，一名邱姓女駕駛嘴唇撞擊挫傷，自行就醫後並無大礙，肇事3人沒有酒駕，事故原因有待警方調查釐清。

據了解，顏姓男子（60歲）今天上午近8時許駕駛一輛汽車，沿著台65線高架道路內側車道往板橋方向行駛。途中，顏男行經台65線2.8公里處，疑未保持安全車距，撞上前方古女（45歲）所駕駛汽車，強大撞擊導致古女煞車不及，往前追撞另輛邱女所駕駛汽車，造成現場3車連環追撞，邱女嘴唇撞傷自行就醫無礙。