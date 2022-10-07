快訊

粉紅色的小棺材：泰國托兒所慘案與無望的黑警改革

免驚動下屬！主管要求LINE改暱稱「讓大家辨認」 2步驟就能自己改好

沒確診過「天選之人」身體較差？ 羅一鈞提3機轉破除說法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疑未保持安全車距 台65線2.8公里3車追撞釀1傷

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

今天上午，新北市顏姓男子開車行經新莊區台65線2.8公里往板橋方向，疑未保持安全車距衝撞前車，導致現場3車追撞，一名邱姓女駕駛嘴唇撞擊挫傷，自行就醫後並無大礙，肇事3人沒有酒駕，事故原因有待警方調查釐清。

據了解，顏姓男子（60歲）今天上午近8時許駕駛一輛汽車，沿著台65線高架道路內側車道往板橋方向行駛。途中，顏男行經台65線2.8公里處，疑未保持安全車距，撞上前方古女（45歲）所駕駛汽車，強大撞擊導致古女煞車不及，往前追撞另輛邱女所駕駛汽車，造成現場3車連環追撞，邱女嘴唇撞傷自行就醫無礙。

事後警方獲報到場勘查採證，並對肇事3人酒測，沒有酒精反應，至於確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

今天上午，新北市台65線2.8公里發生3車追撞，所幸現場僅1人挫傷，自行就醫後並無大礙，肇事原因有待警調查釐清。記者曾伯愷／翻攝
今天上午，新北市台65線2.8公里發生3車追撞，所幸現場僅1人挫傷，自行就醫後並無大礙，肇事原因有待警調查釐清。記者曾伯愷／翻攝
今天上午，新北市台65線2.8公里發生3車追撞，所幸現場僅1人挫傷，自行就醫後並無大礙，肇事原因有待警調查釐清。記者曾伯愷／翻攝
今天上午，新北市台65線2.8公里發生3車追撞，所幸現場僅1人挫傷，自行就醫後並無大礙，肇事原因有待警調查釐清。記者曾伯愷／翻攝

酒精

延伸閱讀

雙十連假出遊 體驗板橋媽的指尖宇宙

台65線五股匝道前6車追撞 疑未保持安全車距釀禍

影／金門桃園路發生連環追撞車禍 駕駛一度受困車內

疑未保持車距釀禍 國一岡山路段8車追撞一度回堵6公里

相關新聞

林森北路「五木特區」酒店B2冒火 警消馳援25分鐘熄滅

台北市中山區林森北路一處大樓地下室今早冒出濃煙，警消到場滅火後發現是地下2樓停車場內一輛汽車起火，所幸未傳人員傷亡，確切...

影／攀南湖大山滑倒頭暈腳腫 女山友換穿藍白拖直升機救下山

台中市消防局昨接獲一型4人登山客，攀登台中市和平區南湖大山，其中張女滑倒造成右額紅腫、頭暈及右腳踝扭傷腫脹，報警求救。空...

毒藏禮盒「瓦楞板」縫隙從德國寄回 警逮芳明館角頭

刑事局偵查第三大隊日前接獲情資，內藏毒品的「襯衫禮盒」遠從德國寄回國內，警方拆開禮盒發現，運毒集團將「愷他命」粉末，裝填...

疑未保持安全車距 台65線2.8公里3車追撞釀1傷

今天上午，新北市顏姓男子開車行經新莊區台65線2.8公里往板橋方向，疑未保持安全車距衝撞前車，導致現場3車追撞，一名邱姓...

網傳600萬入帳影本揪他上財富列車 翁被警勸服當場撕毀匯款單

高市83歲何姓老翁加入網路投資群組，網友傳600萬入帳影本，說服他加入財富列車；老翁信以為真，至銀行匯款10萬元，行員和...

影／豐原派出所今動土 斥資6598萬力拚113年完工

台中市豐原警分局豐原派出所因辦理廳舍重建，現有廳舍商借豐原地政事務所26坪空間，不敷員警辦公使用。市府編列6598萬元預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。