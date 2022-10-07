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嘉義某職校學生遭霸凌 校方會同員警處理

中央社／ 嘉義市7日電

嘉義某職校今天發生學生霸凌事件，李姓男學生連續被2名男學生毆打，還遭三字經辱罵，霸凌情形被其他學生錄影PO網；校方表示，導師已通知家長到校，並由警方協助處理。

校方發布聲明指出，一年級鍾姓男學生及王姓男學生於今天上午第一節下課時間，因同學間口角衝突，不僅用力推擠，還以拳頭用力毆打李姓男學生，另外還有1名黃姓男學生在旁助陣，在場學生看見後通報教官室，教官立即到教室將4名學生帶回教官室瞭解，同時由導師通知學生家長到校處理後續。

校方表示，後續由學務主任召集輔導老師、導師、教官，並在學生家長陸續到校後，由學務主任對家長說明事情原委。

校方指出，學生家長認為，最大傷害為在旁側錄，將影片上傳網路社群網站的學生，希望校方找到上傳影片的學生，盡速將影片下架，避免學生遭受二次傷害，並對相關學生進行後續輔導。另外，轄區派出所員警也到學校瞭解原委，並協助學生家長處理後續。

教官 霸凌 嘉義

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