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遮號牌還集體上快速道路 台南10白牌機車罰13萬

中央社／ 台南7日電

10輛白牌機車2日凌晨從台南市南區騎上台86快速道路，且以口罩遮蔽車牌，專案小組連夜追查約談發現，其中7人是無照少年，依法開出37張罰單，罰款總額逾新台幣13萬元。

台南市警局第六分局警員今天告訴中央社記者，警方2日凌晨1時許獲報，10輛白牌機車成群結隊從南區永成路灣裡匝道口騎上台86快速道路，六分局立刻成立專案小組追查過濾，調閱監視器。

警方發現，這些騎上快速道路的機車，以口罩遮蔽車牌，警方連日來約談機車騎士到案，其中7人是無照少年。

警方訊後，依無照駕駛、闖紅燈、普通機車行駛快速道路、號牌遮蔽等交通違規開出37張罰單，罰款逾13萬元。

警方表示，依道路交通管理處罰條例第33條，普通機車行駛快速道路，可罰3000元以上、6000元以下罰款；遮蔽號牌導致無法辨識，可罰2400元以上、4800元以下罰款。

口罩 台南 罰單

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