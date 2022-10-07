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網傳600萬入帳影本揪他上財富列車 翁被警勸服當場撕毀匯款單

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市83歲何姓老翁加入網路投資群組，網友傳600萬入帳影本，說服他加入財富列車；老翁信以為真，至銀行匯款10萬元，行員和警方聯手勸阻，指影本是假、騙人是真，並搬出詐騙案例教育，老翁才相信自己險落陷阱，當下撕了匯款單。

鳳山警分局文山派出所所長林明龍、警員呂昱宏、趙崇佑，前天下午1時許，接獲鳳山區建國路三段的銀行通報，指有老人家疑似遭詐騙；警方趕抵銀行後，行員向警方表示，何姓老翁（83歲）前陣子曾至銀行欲投資「乙太幣」，當時行員勸他不熟悉的投資勿匯款，但老翁今天卻又再次上門。

警方詢問何姓老翁匯款原因，老翁說，因加入投資網路社群，群組推銷美金虛擬貨，後來有人傳了6百萬元入帳的「帳簿影本」給他看，遊說他加入財富列車，一起賺錢投資。

警方力勸老翁：「對方要騙你，什麼數據都是假的，只有你自己親眼看到現金才是真的」，警方搬出過往詐騙案例，對老翁說，之前有民眾匯了近百萬也想投資致富，結果匯了錢，什麼都沒賺到，錢也沒了。

何姓老翁聽完警方所說案例，才恍然大悟，自己險些受騙，拿回原本的匯款單直接在警方面前撕毀，直說自己不會再受騙。

高市83歲何姓老翁準備匯款10萬元投資，幸被警方勸阻。記者石秀華／翻攝
高市83歲何姓老翁準備匯款10萬元投資，幸被警方勸阻。記者石秀華／翻攝
高市83歲何姓老翁接獲網友傳600萬入帳影本，說服他加入財富列車，信以為真至銀行匯款10萬投資，幸被行員和警方聯手勸阻。記者石秀華／翻攝
高市83歲何姓老翁接獲網友傳600萬入帳影本，說服他加入財富列車，信以為真至銀行匯款10萬投資，幸被行員和警方聯手勸阻。記者石秀華／翻攝

詐騙

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