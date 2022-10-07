裝冷氣起糾紛 裝修工當街拳戰3人全遭逮
吳姓男子與人有生意糾紛，對方朋友路見不平，約吳出面談判，未料雙方一言不合大打出手，致李姓男子受輕傷，當街滋事也引來警方介入，警方將吳等4人帶回偵詢後，依妨害秩序罪嫌送辦。
警方調查，39歲吳男是冷氣裝修工，先前受冷氣機商家委託，到府為買家安裝冷氣，但買家見到冷氣機時，發現與下訂型號不符，要求更換，事後冷氣機商家認為吳男遲未退回冷氣機，與55歲李男閒聊後，李男路見不平，約出吳男談判。
10月3日深夜11時許，李男找來45歲友人范姓、呂姓男子，依約到台北市大同區南京西路、延平北路口與吳男談判，雙方一言不合，隨手持水管、橡膠棒互毆，導致李男手臂遭畫傷，4人當街滋事馬上引來員警到場，全數被帶回警所偵辦。
警方表示，全案主因吳、李2人糾紛，找范、呂2人助勢，警詢後依刑法第150條妨害秩序罪嫌將4人送辦。警方呼籲，警察全力防制街頭暴力，民眾遇有糾紛應理性處理，切勿私下滋事，若有不法，警方定將究辦。
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