影／豐原派出所今動土 斥資6598萬力拚113年完工

台中市豐原警分局豐原派出所因辦理廳舍重建，現有廳舍商借豐原地政事務所26坪空間，不敷員警辦公使用。市府編列6598萬元預算，興建地上3層、占地409坪新廳舍，預計113年初完工，今市長盧秀燕帶領祈福動土典禮。盧強調自己是六都唯一女性，對家的概念強，警察值勤空間如同住所，她相當重視，未來將持續改建、興建。

盧秀燕今早出席豐原派出所動土典禮，致詞提到，她是六都唯一女市長，對家的概念比較強，尤其警察同仁長時間上班，待在辦公室的時間比回家還久，對同仁而言，上班地點就像家一樣，應該要更舒適。

她走訪許多警察廳舍，發現過於老舊、狹小，不利同仁工作的身心健康，因此，她任內將市警局遷址到潭子區、新闢大雅警分局等，就是希望讓昔日以裝備為重的警察單位，也能以辦公環境為重，這樣同仁上班才能舒適又安全。

例如現在的豐原所只有26坪空間，如同「小衣服大人穿」，盧秀燕說，原定規劃近5千萬元，因2年期間物價、工資漲，但新廳舍非建不可，市府增加預算到6598萬元，規劃409坪完整空間，展現興建決心。

豐原派出所前因豐原分局搬遷拆除後，原址整地分割出豐原區豐原段779-10地號(約409坪)給豐原派出所興建使用。興建期間，借用豐原地政事務所左半側，約26坪空間辦公，但建物需容納豐原所與豐原交通分隊40多人使用，讓員警備勤室與人犯安全空間嚴重不足。

因缺工、原物料上漲，台中市政府從4998萬元，編列追加至6598萬元，並於今年8月11日由拓邦營造股份有限公司決標，預計400工作天，力拚113年初完工。

豐原警分局指出，位於中山路的豐原所規劃為地上3層電梯建物，可容納使用約55名員警，14格汽車、35格機車停車格。