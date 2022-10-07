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超吸睛！迎接雙十節 幼童穿鮮紅國旗裝參訪海山警局

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市板橋區一間幼兒園老師今天帶領30多名幼童前往海山警分局參訪，小朋友穿鮮紅國旗裝超吸睛。圖／警方提供
新北市板橋區一間幼兒園老師今天帶領30多名幼童前往海山警分局參訪，小朋友穿鮮紅國旗裝超吸睛。圖／警方提供
新北市板橋區一間幼兒園30多名幼童，今天由老師帶領前往海山警分局參訪，因即將迎接國慶雙十節，幼童們穿著鮮紅色的國旗裝現身在警局，不僅超吸睛也讓警局充滿濃濃節日氣氛。

第一次這麼近距離接觸警察，員警安排重型警用機車供學童逐一排隊乘坐，讓幼童們個個顯得格外興奮，海山警方並藉此機會宣導犯罪預防、婦幼安全及交通法令等常識，教導學童們遇到突發狀況時如何保護自己並尋求協助。

幼兒園老師替小朋友們拍下許多可愛又美麗的照片，讓他們渡過了一個快樂又特別的校外教學。海山分局長周振安表示，歡迎各年齡學童前來參訪警局，透過實際體驗的方式讓青少年、幼童了解警察工作，能讓大小朋友培養健全的法治概念，並同時達到互動、寓教於樂及教化的效果。

新北市板橋區一間幼兒園老師今天帶領30多名幼童前往海山警分局參訪，小朋友穿鮮紅國旗裝超吸睛。圖／警方提供
新北市板橋區一間幼兒園老師今天帶領30多名幼童前往海山警分局參訪，小朋友穿鮮紅國旗裝超吸睛。圖／警方提供
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幼兒園 警察

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