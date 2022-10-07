超吸睛！迎接雙十節 幼童穿鮮紅國旗裝參訪海山警局

新北市板橋區一間幼兒園老師今天帶領30多名幼童前往海山警分局參訪，小朋友穿鮮紅國旗裝超吸睛。圖／警方提供 新北市板橋區一間幼兒園30多名幼童，今天由老師帶領前往海山警分局參訪，因即將迎接國慶雙十節，幼童們穿著鮮紅色的國旗裝現身在警局，不僅超吸睛也讓警局充滿濃濃節日氣氛。

第一次這麼近距離接觸警察，員警安排重型警用機車供學童逐一排隊乘坐，讓幼童們個個顯得格外興奮，海山警方並藉此機會宣導犯罪預防、婦幼安全及交通法令等常識，教導學童們遇到突發狀況時如何保護自己並尋求協助。