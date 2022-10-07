阿里山公路旁忘情偷吃忘擦嘴 宵小嘴留巧克力渣遭警逮
月黑風高午夜剛過，今天凌晨12點半嘉義縣中埔警分局義仁派出所，接獲超商店員報案，稱阿里山公路某超商，店內商品遭竊，員警趕赴調查，見犯嫌在公路邊吃餅乾，嘴邊還沾留巧克力，上前盤查，經超商店員確認，才坦承不諱，全案依竊盜罪嫌將余嫌移送嘉義地檢偵辦。
超商店員向警方表示，當時發現1名中年男子獨自在超商內停留許久，並手拿店內1包巧克力及1包餅乾，未付錢結帳，便從超商門口徒步離去。
員警詢問竊嫌特徵，隨後開始於超商附近循線追查，20分鐘內，眼尖發現1名男子在距超商約百公尺阿里山公路邊，正忘情吃著餅乾，甚至嘴巴還沾上巧克力，即上前盤查。
警方指出，當場發現余男手上物品與報案超商遭竊物品符合，經警方帶返調查，並向遭竊超商店員確認後，余嫌才坦承不諱，全案依竊盜罪嫌將余嫌移送嘉義地檢偵辦。
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