聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／紅牌重機誤上國道「畫面曝光」警要查最重可罰6千元
一輛紅牌重機昨天晚上疑似誤上國1汐五高架道路往南方向，被後方車輛行車紀錄器拍下。後方車輛駕駛將影片上傳臉書「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」，掀起議論。對此，國道警方表示，目前國道警方未接獲民眾檢舉，檢視網友所貼文影片，大型重機騎士的行為已違反道交條例，最重可罰處6000元罰緩。
有民眾將一段紅牌重機誤騎上國道影片，上傳臉書「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」。騎士誤上國道的時間為昨天晚上6時30分左右，研判違規定點，在國道1號汐五高架道路往南，接近五股交流道匝道路口前。
這段影片共1261人按讚，863筆留言，還掀起反對及贊成大型重機上國道的網友議論。有網友說，「好啦你們重機吃相可以好看一點嗎？路權都給你們就好了」、「要路權就是汽車，想快點到就變機車」。另有網友說，「人的問題，不要一直說車怎樣啦！看了真的覺得一些人很可憐」、「重點危險駕駛的還是駕駛人而不是交通工具，去戰幾輪確實沒意義」。
對此，國道第一公路警察大隊表示，經檢視網友上傳影像內容，機車騎士疑似行駛汐五高架道往南，研判應該下五股交流道離去，該機車騎士的行為已違反「道路交通管理處罰條例」第33條第4項：機車行駛高速公路處罰3000以上6000元以下罰緩。
國道警查，目前未接獲民眾檢舉，民眾可將相關影像上傳「國道公路警察局官網線上檢舉專區」提出檢舉，若查證屬實將依法製單告發。呼籲，民眾勿騎乘機車上國道，且不得有危險駕駛行為，如有違規或危險駕駛，警方將嚴正執法。
另外，用路人發現機車違規上高速公路時，在安全不違規的前提下，利用高速公路「1968App警政報案」直接向該路段公路警察大隊報案爭取時效，國道警方會立即派遣巡邏員警前往攔查，確保國道行車秩序與安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言