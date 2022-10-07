9月嬰遭蓋被悶亡家長疑非通案 業者停業司法調查

新北市板橋米綺托嬰中心今年9個月大徐姓女嬰被托育人員涉嫌蓋被悶死，事後社會局裁罰24萬元，業者6月自行休業，家長控托育員故意殺人，檢方調查中。家長今開記者會，質疑其他至少2名托育人員也涉虐嬰，要求市府擴大調查，以免還有其他人受害。

新北市社會局表示，目前案件已進入司法程序。稽查時發現中心在當天和前一天都有師生比不符情形，事後已提供家長急難救助及法律扶助律師申請。後續對邱小姐指其他照顧人員行為不當部分，待檢察官發回監視器畫面後，再召開專家委員審議會議。

徐姓女嬰今年4月13日疑遭托育人員蓋被悶死，時代力量立委王婉諭曾開記者會，要求新北市府全面調查。市府事後裁罰，一併調查業者在永和等地另2家托嬰中心，但未發現異狀；米綺托育的50多名幼童則都協調轉托。

女嬰母親邱小姐今由新北議員參選人石一佑陪同開記者會，並公布影片，發現托育人員惡意以身體壓制，再以棉被覆蓋在女嬰兒臉上，女嬰掙扎十幾分鐘，托育人員卻無動於衷，最後導致女嬰窒息而亡。且其他孩子起床後，女嬰依然趴在原地不動，後續托育人員清理地板時還置之不理。

「只是想知道真相，這麼難嗎？」邱小姐說，她在檢調調閱平日托育人員照護孩子的錄像，發現同樣也有類似不當照護行為，顯示並非個 案，林姓負責人卻聲稱什麼都不知道，家屬無法接受。她也質疑向市府調閱監錄影像時，還要簽保密協定；提質疑其他孩子疑似也被虐，卻未進一步調查；且稽查時間都相同，也令人納悶。