快訊

台南殺警案首次開庭 殉職警曹瑞傑胞兄：要看著林信吾進棺材

用嘴啃咬修邊！國軍麵包供應商被爆製作「口水麵包」

下午1時13分花蓮規模4.5地震 最大震度4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

9月嬰遭蓋被悶亡家長疑非通案 業者停業司法調查

聯合報／ 記者施鴻基／新北即時報導

新北市板橋米綺托嬰中心今年9個月大徐姓女嬰被托育人員涉嫌蓋被悶死，事後社會局裁罰24萬元，業者6月自行休業，家長控托育員故意殺人，檢方調查中。家長今開記者會，質疑其他至少2名托育人員也涉虐嬰，要求市府擴大調查，以免還有其他人受害。

新北市社會局表示，目前案件已進入司法程序。稽查時發現中心在當天和前一天都有師生比不符情形，事後已提供家長急難救助及法律扶助律師申請。後續對邱小姐指其他照顧人員行為不當部分，待檢察官發回監視器畫面後，再召開專家委員審議會議。

徐姓女嬰今年4月13日疑遭托育人員蓋被悶死，時代力量立委王婉諭曾開記者會，要求新北市府全面調查。市府事後裁罰，一併調查業者在永和等地另2家托嬰中心，但未發現異狀；米綺托育的50多名幼童則都協調轉托。

女嬰母親邱小姐今由新北議員參選人石一佑陪同開記者會，並公布影片，發現托育人員惡意以身體壓制，再以棉被覆蓋在女嬰兒臉上，女嬰掙扎十幾分鐘，托育人員卻無動於衷，最後導致女嬰窒息而亡。且其他孩子起床後，女嬰依然趴在原地不動，後續托育人員清理地板時還置之不理。

「只是想知道真相，這麼難嗎？」邱小姐說，她在檢調調閱平日托育人員照護孩子的錄像，發現同樣也有類似不當照護行為，顯示並非個 案，林姓負責人卻聲稱什麼都不知道，家屬無法接受。她也質疑向市府調閱監錄影像時，還要簽保密協定；提質疑其他孩子疑似也被虐，卻未進一步調查；且稽查時間都相同，也令人納悶。

石一佑說，新北市府應全面且仔細檢視，協助其他家長確認到底是不是通案，讓所有孩子與家長們避免成為下個受害者。也應協助受害家長釐清真相，還給家長公道。

徐姓女嬰母親邱小姐（右）在新北市議員參選人石一佑（中）陪同下，拿著女嬰生前照片和另一名家長開記者會，要求進一步調查其他孩子是否也受虐。記者施鴻基／攝影
徐姓女嬰母親邱小姐（右）在新北市議員參選人石一佑（中）陪同下，拿著女嬰生前照片和另一名家長開記者會，要求進一步調查其他孩子是否也受虐。記者施鴻基／攝影
新北市議員參選人石一佑（見圖）拿著受害女嬰照片，公布事故當天影片，要求市府進一步調查其他孩子是否也受虐。記者施鴻基／攝影
新北市議員參選人石一佑（見圖）拿著受害女嬰照片，公布事故當天影片，要求市府進一步調查其他孩子是否也受虐。記者施鴻基／攝影

托育

延伸閱讀

海德堡性騷案／監委申請自動調查 立委提建議保海外台人

教委會考察國震中心 立委期盼推廣防震科普

影／鏡電視事件延燒 時力籲成立調閱小組

三重警察抓錯人 王婉諭批侯友宜「忘記承諾」

相關新聞

林森北路「五木特區」酒店B2冒火 警消馳援25分鐘熄滅

台北市中山區林森北路一處大樓地下室今早冒出濃煙，警消到場滅火後發現是地下2樓停車場內一輛汽車起火，所幸未傳人員傷亡，確切...

影／攀南湖大山滑倒頭暈腳腫 女山友換穿藍白拖直升機救下山

台中市消防局昨接獲一型4人登山客，攀登台中市和平區南湖大山，其中張女滑倒造成右額紅腫、頭暈及右腳踝扭傷腫脹，報警求救。空...

健身房滑倒害植牙求償75萬！法官駁回一毛都不用賠 理由曝光

屏東一名王姓女子到知名連鎖健身房運動，在盥洗室滑倒導致門牙鬆動挫傷，向健身房求償75萬3570元，屏東地方法院以國內並未...

影／豐原派出所今動土 斥資6598萬力拚113年完工

台中市豐原警分局豐原派出所因辦理廳舍重建，現有廳舍商借豐原地政事務所26坪空間，不敷員警辦公使用。市府編列6598萬元預...

阿里山公路旁忘情偷吃忘擦嘴 宵小嘴留巧克力渣遭警逮

月黑風高午夜剛過，今天凌晨12點半嘉義縣中埔警分局義仁派出所，接獲超商店員報案，稱阿里山公路某超商，店內商品遭竊，員警趕...

超吸睛！迎接雙十節 幼童穿鮮紅國旗裝參訪海山警局

新北市板橋區一間幼兒園30多名幼童，今天由老師帶領前往海山警分局參訪，因即將迎接國慶雙十節，幼童們穿著鮮紅色的國旗裝現身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。