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影／攀南湖大山滑倒頭暈腳腫 女山友換穿藍白拖直升機救下山
台中市消防局昨接獲一型4人登山客，攀登台中市和平區南湖大山，其中張女滑倒造成右額紅腫、頭暈及右腳踝扭傷腫脹，報警求救。空勤總隊今早升空，接觸張女時，張因腳腫脹換穿藍白拖鞋，在搜救人員攙扶下登機，7點48分降落東勢河濱公園，傷者交由警消救護車後送東勢農民醫院。
昨天下午2點多，台中市消防局接獲一行4人登山客，位於南湖山屋休息，其中42歲張女因滑倒造成右腳踝扭傷、頭部擦傷，意識清楚，請求救援。
消防局派遣梨山分隊共計1車4人，由梨山分隊分隊長王文廷率員前往救援、太警與太管各出1人共合計6人，並由指揮中心同步申請直升機吊掛作業。由於張女腳部腫脹，於山屋換穿藍白拖鞋，等候救援。
空勤總隊表示，今早派遣UH-60M黑鷹直升機NA-708號機執行任務，6點30分開車，6點50分爬升10000呎定向南湖圈谷，7點19分飛抵南湖山屋，機組員完成高、低空偵察後落地，由兩位特搜員完成初步檢傷後，協助該名女登山客上機。
黑鷹直升機7點23分起飛定向東勢河濱公園，7點48分降落東勢河濱公園傷者交由警消救護車後送，任務完成。
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