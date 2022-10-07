5罪通緝犯開車疑闖紅燈撞人肇逃 車上擺滿議員宣傳品

23歲陳姓駕駛開自小貨車，行經彰化彰水路與福工路口時疑似闖紅燈，撞倒騎乘電動機車的蘇姓女移工後棄車逃逸。圖／讀者提供 彰化福興鄉昨天晚間發生一起車禍，23歲陳姓駕駛開自小貨車，行經彰水路與福工路口時疑似闖紅燈，撞倒騎乘電動機車的蘇姓女移工後棄車逃逸，留下錯愕的副駕駛；警方追查現陳男是有洗錢防制法、過失傷害、妨害秩序及詐欺等罪的通緝犯，已調閱監視器，全面追緝中。

經了解陳男將車輛直接棄在路中逃逸，被獨留車上的18歲施姓男子是他的朋友，車斗還擺滿彰化縣議員郭燕陵的宣傳品與礦泉水，被撞的蘇女送往彰化秀傳醫院檢查，她當時頭暈想吐、右膝挫傷，但因沒大礙已返家，並到警局作筆錄，酒測值為零。

警方指出，陳男駕駛的自小貨車昨晚7點多沿彰水路由北往南方向行駛，卻疑似闖紅燈，遇到42歲女移工騎乘電動自行車沿彰水路北往南方向，並靠邊停車待轉準備往福工路，也就是由西往東方向，兩車發生碰撞後女移工人車倒地受傷。

警方調查駕駛陳男有肇事逃逸、洗錢防制法、交通過失傷害、妨害秩序及詐欺等5項通緝，已循線調閱路口監視器追緝。

郭燕陵服務處表示，陳姓男子是自行開車到服務處幫忙載送宣傳水，不清楚其身分背景，但因是載送宣傳物品而出車禍，會協助處理後續事宜。