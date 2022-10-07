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銀行員退休3天急領285萬 老同事和警揭他遇桃花劫

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市52歲洪姓男子今年10月1日從銀行退休，3天後，卻至老東家急著領285萬，聲稱要裝修房子，老同事認為事有蹊蹺報警，警方套出他遇桃花劫，才急匯款給未謀面女友，當場苦勸2小時，請來洪男父親見證，終於戳破洪男以為遇真愛的陷阱。

警方指出，洪姓男子在銀行工作2、30年，因單身，近2、3個月以來，似乎交上女友，因此向銀行提出退休申請，正式於10月1日退休。

沒想到，10月4日上午10時許，洪男出現在老東家，老同事看到他親切打招呼，以為他回來探望，後來洪表明，要領285萬現金，裝修房子，老同事提問時，洪只說真的是要裝潢房子的經費，但行員仍懷疑洪男恐遇詐騙集團，於是報警。

三民一警分局長明所長張輝文和警員蔣孟霖趕抵了解，洪男仍聲稱是小港區住家要裝潢，需要經費才領款，警方搬出詐騙案例，洪男也不信，警方先去電洪男父親詢問，家中是否要修繕房子，洪父回：「家裡沒裝潢」，警方要求他到銀行勸兒子。

在等待洪父趕到銀行時，警方套出洪男領錢原由，洪聲稱因透過Line認識一名「KIKI」女子，兩人未見過面，都以Line聯繫，已互稱對方為男女朋友，因打算以結婚為前提，因此「交往」2個月以來，都將薪水匯給對方。

洪男進一步向警方說，為了討好女友，他主動申請退休，也願意將退休金400萬中的285萬匯給女友，表示要娶女方的誠意，警方見洪男執意要領錢，和行員，以及趕抵的洪父聯手勸阻，洪男才認清自己遇到的不是真愛，是詐騙愛情泡泡，終於打消領錢念頭，保住退休金。

高雄洪姓退休行員，退休後3天到老東家領285萬，行員和警方勸阻，發現他遇桃花劫。記者石秀華／翻攝
高雄洪姓退休行員，退休後3天到老東家領285萬，行員和警方勸阻，發現他遇桃花劫。記者石秀華／翻攝
三民一警分局長明所長張輝文勸阻洪男，未謀面的「女友」是愛情陷阱。記者石秀華／翻攝
三民一警分局長明所長張輝文勸阻洪男，未謀面的「女友」是愛情陷阱。記者石秀華／翻攝
高雄洪姓男子從銀行退休後3天，到老東家領285萬，聲稱要裝修房子，行員和警方勸阻，發現他遇愛情詐騙。記者石秀華／翻攝
高雄洪姓男子從銀行退休後3天，到老東家領285萬，聲稱要裝修房子，行員和警方勸阻，發現他遇愛情詐騙。記者石秀華／翻攝

詐騙集團 退休金

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