健身房滑倒害植牙求償75萬！法官駁回一毛都不用賠 理由曝光

屏東一名消費者在健身房盥洗室滑倒導致門牙鬆動挫傷，向健身房求償75萬3570元。圖為健身房示意圖。本報資料照片 屏東一名王姓女子到知名連鎖健身房運動，在盥洗室滑倒導致門牙鬆動挫傷，向健身房求償75萬3570元，屏東地方法院以國內並未對健身中心盥洗室地板防滑係數制定明確規範，該家健身房磁磚的防滑係數已高於台北市及新北市騎樓面磚設置標準等理由，駁回所請。健身房一毛都不用賠，但可上訴。

這起意外發生於2019年12月，王姓民眾在屏東市一家知名連鎖健身房運動，走出盥洗室後在廁所洗手台旁不慎滑倒。她指控，盥洗室地板濕滑害其滑倒，因此造成頭部外傷、輕度腦震盪及門牙鬆動挫傷等傷害。王小姐後來花44萬元植牙，並向健身房求償75萬餘元。

法官認為，原告之前控告健身房過失傷害，檢察官履勘時曾潑水將走道打濕，親自赤腳行走測試，結果顯示水分若多一點確實會濕滑，但原告卻稱，「當天從廁所出來時沒有像測試現場這麼濕」，還說當天跌倒時暈倒，再醒來期間都沒人進來，顯見事故發生時應無其他人使用盥洗室，走道上應無殘留太多水漬，原告跌倒難認是廁所內有大量積水導致。

此外，原告指健身房未設置警示標語，管理有疏失，但檢察官履勘時發現，盥洗室有放置「小心地滑」警告標示，法官認為，消費者使用盥洗設施本應注意周遭環境小心行走，不能因在盥洗室廁所跌倒受傷，即認定健身房有過失。

法官審理時函詢經濟部標準檢驗局，發現國內並未就健身中心盥洗室地板的防滑係數制定明確規範，目前僅台北市及新北市對騎樓及公有人行道使用訂定防滑係數，但發生事故的健身房，地板磁磚防滑係數都高於雙北標準，在防滑安全性上已相當注意。原告跌倒受傷並非健身房安全性不足導致，因而駁回所請。