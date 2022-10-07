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工作不認真被資遣 移工霸佔宿舍遭吃赤裸抬走

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名泰國籍移工「阿通（化名）」工作懶散，多次不假外出，今年８月被公司資遣仍霸佔宿舍不肯走，連移民署專勤隊上門也堅決不從，最後因為逾期居留，被專勤隊以強制力制伏，全身赤裸僅穿一條內褲，四腳朝天被帶走，後續將擇期遣返。

桃園專勤隊指出，「阿通」原在新屋某工廠任職，因工作表現不佳，今年２月到４月間又多次不假外出，曠職多日，雇主早有解約之意，但他想繼續工作，後來經桃園市勞動局勞資協調未果，8月被勞動部發函取消工作資格，限9月11日前離境，可期限屆滿後，他仍霸佔宿舍不肯走。

桃園專勤隊獲悉上門查訪，透過線上通譯好言相勸，「阿通」始終不聽，頑強抵抗且不肯就範，專勤隊人員最後只好施以強制力，後續將他安置在收容處所，等待遣返。

專勤隊表示，前陣子新冠肺炎疫情嚴重，許多國家實施邊境管制，移工逾期未歸得以緩衝延遲遣返，但緝捕非法居留、查察逾期未歸的工作沒停過，隨著疫情趨緩、邊境解封，往返各國的航班也漸恢復正常，遣返工作也刻正進行。如有發現外來人口從事非法活動或工作，可以紀錄發現時間、處所及案情，向各地專勤隊檢舉。

泰籍移工「阿通」因工作不認真被雇主資遣，卻霸著宿舍不肯走，最後在全身赤裸僅穿一條內褲的情況下被專勤隊人員抬走。記者陳俊智／翻攝
泰籍移工「阿通」因工作不認真被雇主資遣，卻霸著宿舍不肯走，最後在全身赤裸僅穿一條內褲的情況下被專勤隊人員抬走。記者陳俊智／翻攝

桃園 疫情

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