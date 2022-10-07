他「護心」有功 12導程心電圖機來了再助一臂之力

雲林縣消防局近年推動12導程心電圖機鋪網計畫，全縣每部救護車搭配1機，在發生多起院前急性心肌梗塞案件中，即時以心導管醫院治療挽救患者，六合分隊教官戴至隆致力推動，今獲台灣心肌梗塞學會（TAMIS）金心獎肯定。

台灣心肌梗塞學會為鼓勵院前緊急救護系統對心臟搶救的重視，今年開始辦理金心獎，從全台約1萬名消防員中，遴選5人在到院前緊急救護系統積極搶救心臟的救護技術員。

消防局長林文山表示，第一大隊六合分隊高級救護技術員戴至隆，在眾多優秀參選者中順利獲選，今頒獎表揚，肯定其表現。

消防局表示，戴至隆是消防局到院前急性心肌梗塞品管組小組長，過去12導程心電圖機不普及的年代，即一步一腳印推動院前急性心肌梗塞辨識並落實在教育訓練中，除訓練同仁如何從病兆中辨識急性心肌梗塞風險，更用貼紙、自製模擬教具幫助他人熟悉設備。

經縣長張麗善支持，雲林縣展開「護心行動」，前年12月完成「一救護車一心電圖機」完整照護系統布建，使護心策略、裝備及人員訓練同步到位，為本急性心肌梗塞患者，成功找到回家的路。