地震常造成多重災害，台南消防三大隊結合地方演練搶救。記者周宗禎／翻攝 台南市消防三大隊與佳里公所今天合辦地震「複合式防災」演練，西港區企業義消首度跨區參與。上午在佳里區多摩市社區的「大樓防震避難疏散及搶救防災」佳里區公所、文新里、民間救難志工團體、佳里奇美醫院、南寶企業義消參與警、義消演練。

三大隊副大隊長陳裕仁表示，複合型災害時代來臨，除危害人民生命財產更衝擊到企業營運，推動企業義消可提升員工防災意識，進而影響員工的家庭甚至社區鄰里，可擴大民眾防災、救災量能。

多摩市社區目前有500多戶，居民1千多人，有大樓與透天厝，是佳里區少見的大型綜合社區，地震演練假設因木屐寮六甲斷層錯動，而引發地震及火災等複合型災害。大樓管委會成員啟動防災自衛消防編組通報、滅火、引導住戶避難疏散；區公所演練避難收容。

消防三大隊警、義消與企業義消則演練大樓火災及地震災民受困搶救，並與佳里奇美醫院模擬地震後有眾多民眾受傷，啟動大量傷病患機制，現場快速檢傷分類及後送責任醫院。