科技執法提升見警率 台南白河重大死亡交通事故減少5成
台南白河警分局統計今年1月至今死亡車禍發生6件7人，比去年同期12件12人減少6件5人，「防制重大死亡交通事故有成效」。警方表示，重大事故明顯減少顯示科技執法、提升見警率及分層分眾宣導有效。
交通組長林世宗表示，針對易肇事時段、路段促進路口安全、行人及護老專案執法與宣導，從學生一直到成人，採取不同方式進行宣導，行遍每一社區，強化民眾對速度管理及防禦駕駛的觀念，累計今年已辦交通安全宣導57場次，加強移動式測速違規取締743件，死亡車禍發生比去年同期大幅減少。
林世宗指出，今年1月至9月白河、東山與後壁3區重大事故以白河區中山路段，及聯外道路如新營與白河及東山的交通要道市172線及南314線、後壁區通往嘉義的台1線，還有連貫嘉義、白河、東山、柳營交通要道市165線居多。
發生時間以早上9點到中午12點最多，有147件。事故肇因以「未注意車前狀況」高達154件最多，「未依規定讓車」123件次之，提醒汽機車駕駛人行經事故熱點時、路段，應減速慢行，確保行車安全。
白河分局長劉其賢表示，駕駛汽車行車速度超過規定最高時速未逾10公里，勸導免舉發；速限40公里路段，警方會設定50公里以上才測照舉發；平面道路於100至300公尺前設置測速取締標誌，提醒駕駛人小心駕駛；行車速度超過規定最高時速，或低於規定最低時速處1200元至2400元罰鍰。速度越快越難駕馭車輛，死亡和重傷的風險也越高，呼籲用路人遵守交通安全規則，做好速度管理。
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