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今年1到7月 交通事故近21萬件、1735人死亡

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

為維護國慶連假交通順暢與行車安全，警政署已責成各警察機關，加強規劃10月8日至10月10日國慶連假疏導工作，轄內舉辦國慶活動（國慶晚會、國慶煙火），或觀光景點、遊樂園區及易壅塞路段，規劃交通疏導勤務，並對轄內交通瓶頸路段進行盤點，協調行車動線、停車處所及預留迴轉、疏導空間。

警政署指出，依據交通部道路交通安全督導委員會最新統計資料，2022年1月至7月，發生道路交通事故20萬9616件，造成1735人死亡、27萬8,171人受傷，比去年1月至7月增加9881件（+4.9%）、增加43人死亡（+2.5%）、增加1萬2,414人受傷（+4.7 %）。

警政署呼籲民眾返鄉、出遊時，若有長途駕駛必要，應養足精神再上路，確實注意車前狀況，避免疲勞駕駛及超速，並籲請民眾遵守各項交通號誌及交通警察指揮，以確保交通安全。

警政署提醒駕駛人返鄉出遊時，可多加利用公路總局於國慶連假期間推出多項公共運輸優惠措施，包含85折票價及轉乘免費等優惠，避免疲勞駕駛，也免去塞車之苦，省時省力又可紓解道路交通壅塞。

另外國慶連假期間，餐宴飲酒機會大增，警政署特別呼籲駕駛人不要存有僥倖心理，已要求各警察機關強力執法，嚴防酒駕違規及肇事，確保民眾生命與財產安全。

警政署已責請警察廣播電臺加強宣導連假期間各項交通疏導管制措施與即時路況報導，並建議用路人多加利用1968服務網或「幸福公路」App，事先掌握國道路況預報資訊，也可利用如台61線快速公路，作為往來南北中長程旅途替代道路，避開塞車路段及時段。

警政署已責成各警察機關，加強規劃10月8日至10月10日國慶連假疏導工作。記者廖炳棋/翻攝
警政署已責成各警察機關，加強規劃10月8日至10月10日國慶連假疏導工作。記者廖炳棋/翻攝

國慶 連假 警察

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