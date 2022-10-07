今年1到7月 交通事故近21萬件、1735人死亡

為維護國慶連假交通順暢與行車安全，警政署已責成各警察機關，加強規劃10月8日至10月10日國慶連假疏導工作，轄內舉辦國慶活動（國慶晚會、國慶煙火），或觀光景點、遊樂園區及易壅塞路段，規劃交通疏導勤務，並對轄內交通瓶頸路段進行盤點，協調行車動線、停車處所及預留迴轉、疏導空間。

警政署指出，依據交通部道路交通安全督導委員會最新統計資料，2022年1月至7月，發生道路交通事故20萬9616件，造成1735人死亡、27萬8,171人受傷，比去年1月至7月增加9881件（+4.9%）、增加43人死亡（+2.5%）、增加1萬2,414人受傷（+4.7 %）。

警政署呼籲民眾返鄉、出遊時，若有長途駕駛必要，應養足精神再上路，確實注意車前狀況，避免疲勞駕駛及超速，並籲請民眾遵守各項交通號誌及交通警察指揮，以確保交通安全。

警政署提醒駕駛人返鄉出遊時，可多加利用公路總局於國慶連假期間推出多項公共運輸優惠措施，包含85折票價及轉乘免費等優惠，避免疲勞駕駛，也免去塞車之苦，省時省力又可紓解道路交通壅塞。

另外國慶連假期間，餐宴飲酒機會大增，警政署特別呼籲駕駛人不要存有僥倖心理，已要求各警察機關強力執法，嚴防酒駕違規及肇事，確保民眾生命與財產安全。