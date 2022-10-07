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雙十連假前查察非法外人 北市專勤隊逮34人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

移民署北市專勤隊，在雙十連假前加強查緝非法外來人口，聯合移民署機動隊、台北市政府勞動力重建運用處及轄區警察，6日清晨到台北市工地及移工宿舍掃蕩，查獲24名非法外籍人士、9名非法雇主、1名非法仲介到案。

專勤隊員在查緝大同區1處工地時，2名越南籍失聯移工「阿德」及「阿成」看見查緝人員盤查立即逃跑，但仍遭前後包夾無法逃脫，專勤隊員確認身分為失聯移工，準備帶返隊深入調查，不料「阿德」及「阿成」即使遭上銬仍試圖抵抗要掙脫控制，被查緝人員機警壓倒制伏，被壓制的「阿成」直呼「不敢再跑了」。

專勤隊發現，不肖包商為降低成本，混用失聯移工進入工地工作，甚至穿著全套合法包商制服及背心，偽裝身分企圖混淆查緝人員，但移民官當場戳破謊言，只能承認是失聯移工，遭專勤隊員一網打盡，依法帶回收容遣送出國。

台北市專勤隊重申，查處非法外來人口為移民署工作重點，呼籲雇主勿心存僥倖僱用非法移工，就業服務法規定，雇主聘僱外國人前應先向勞動部申請許可，非法容留或聘僱外籍人士工作，最高可處新台幣75萬元罰鍰，五年內再違反，最高可處3年有期徒刑或併科新台幣120萬元罰金。

台北市專勤隊6日清晨到台北市工地及移工宿舍掃蕩，查獲24名非法外籍人士、9名非法雇主、1名非法仲介到案。記者廖炳棋/翻攝
台北市專勤隊6日清晨到台北市工地及移工宿舍掃蕩，查獲24名非法外籍人士、9名非法雇主、1名非法仲介到案。記者廖炳棋/翻攝
台北市專勤隊6日清晨到台北市工地及移工宿舍掃蕩，查獲24名非法外籍人士、9名非法雇主、1名非法仲介到案。記者廖炳棋/翻攝
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移民署 移工 北市

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