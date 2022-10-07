台1線通霄、苑裡交界路段 接連兩夜2騎士自撞身亡

施男機車倒在內側車道安全島缺口處，警方現場採證後初步排除他車碰撞。圖／民眾提供 苗栗縣台1線通霄、苑裡交界路段，昨凌晨發生機車雙載酒駕自撞車禍，釀一死一重傷，未料今天凌晨兩點多，距該地2公里，又發生一起機車自撞安全島，造成騎士送醫急救仍宣告死亡，警方表示將針對易發生酒駕違規及肇事路段、時段，提高執法密度及強度。

今天凌晨2點多，位在台1線137.8公里，通霄鎮五南里中山路498巷路口南下內側車道，施姓男子（63歲）騎乘機車沿台1線由北往南行駛，疑精神恍惚，自撞中央分隔島，施男全身多處擦挫傷，送往苑裡李綜合醫院救治，但急救半小時後院方仍宣告不治。

警方表示，施男因傷無法實施呼氣酒測，經委託苑裡李綜合醫院抽血酒測，目前檢驗中，今早已報請檢方相驗釐清死因。另外，針對連續二天於深夜時段，在台1線發生死亡交通事故，將加強執法，提高台1線路段見警率，並針對售酒餐廳、小吃部、KTV等公共場所，從源頭加強宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」等防範措施，強力執法同時，也作全面性的宣導。