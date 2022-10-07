高雄凌晨轎車連撞2燈柱車頭全撞爛 又是酒駕釀禍！
高雄47歲顏姓男子今天凌晨酒駕開車，行經楠梓加工出口區捷運站6號出口時，車輛偏離道路，自撞路旁人行道上2支燈柱；路燈毀損，車頭全毀，顏男頭部及手部僅受輕微擦傷，警獲報到場，發現他酒測值高達每公升0.82毫克，警詢後，將他依公共危險罪移送。
楠梓警分局後勁派出所今天凌晨1時17分許，接獲民眾報案稱，有一輛黑色轎車，在楠梓加工出口區捷運站6號出口前自撞，警方獲報後，立即派人到場。
現場發現，人行道上的2支燈柱遭撞毀，肇事車輛車頭全毀，駕駛該車的顏男，當下意識清楚，頭部及手部有輕微擦傷；經酒測，發現酒測值達每公升0.82毫克，明顯違法。
警先將受傷的顏男送醫救治，所幸，並無生命危險；警詢後，將他依公共危險罪移送。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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