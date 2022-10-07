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約定轉帳200萬裝潢費？小心虛擬貨幣已成詐騙主流手法

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

近來虛擬貨幣交易熱，新的詐騙手法也借用虛擬貨幣。台南永康警方表示，日前一名女子到中信銀永康分行辦約定帳戶，表示家中裝潢一個月，要約定2個帳戶分期轉帳繳納裝潢費200萬元，行員查詢帳戶發現有多筆異常交易紀錄，懷疑女子遭詐騙，通報員警到場，但行員、員警提醒可能被騙，女子都不為所動，堅稱款項是要分期支付費用給裝潢師傅。

直到員警確認這兩個帳戶都已被列入詐騙警示，女子才說實話，表示自己日前在網路接觸到「虛擬貨幣」投資，加入Line暱稱「陳小鹿」好友，對方要求先至銀行綁定2個約定帳戶，並網路轉帳投資200萬元，女子相信詐騙話術並掉入詐團陷阱，所幸行員機警與員警共同成功攔阻。

永康分局長甘炎民、偵查隊長陳勇志及大橋派出所長王棋賝代表分局頒發感謝狀及獎勵金，感謝行員協助攔阻詐騙，並宣導當今各式詐騙手法，提升行員對最新詐騙手法認知，期待共建警銀阻詐防護網，一同守護民眾財產。

警方呼籲民眾小心，假投資詐騙手法多元，遇到類似遊說投資高報酬率標的時，應提高警覺，勿任意加入不明群組及投入資金，避免成為詐騙肥羊。有任何疑似詐騙問題撥打110或反詐騙諮詢專線165洽詢。

約定轉帳200萬裝潢費？原來又是虛擬貨幣詐騙！記者周宗禎／翻攝
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詐騙 虛擬貨幣 台南

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