影／婦不信被詐反罵行員「多管閒事」 警耐心勸：領了就真的被騙

台中市67歲李婦到清水區銀行急忙領42萬元，卻說不出用途，行員報警。李婦見警方勸阻她提領，氣極敗壞大聲轉頭喝斥行員「多管閒事」；警方耐心解說詐騙手法，李這才靜下心，了解自己畢身積蓄差點落入詐團手中，轉而感謝警方的苦口婆心。

本周一下午2點多，李姓婦人到郵局要提領42萬元，行員見婦人神色慌張，經關懷詢問無法說明提領用途，立即通知清水警分局三田派出所員警許哲彰、吳志偉到場關心。

警方到場與李婦訪談，李婦依舊無法說明提領用意，進而氣急敗壞、轉頭走進臨櫃大聲喝斥行員「多管閒事」等語，警方趕緊上前規勸，「他是為妳好，幫妳存錢」、「妳不要罵人家」，警方苦口婆心規勸「妳錢不要領，妳領了就被騙了」。

警員許哲彰耐心詢問，李婦才說，有人打電話給她稱其帳戶涉及詐騙，要趕快將餘額提領出來，將會有檢警前往聯繫收款，且偵查不公開，要求李婦不得詢問或告知他人。

警方聽後一語戳破詐團慣用手法，耐心舉例給婦人聽，李婦才恍然大悟，感謝員警熱心幫忙，守護她的畢生積蓄。

三田派出所所長黃瑞凱表示，台中市政府警察局持續推動「警銀聯阻防詐」政策，有效地建立警方與銀行的連線。三田所多次前往金融機構宣導各式各樣的詐騙手法，提升行員的阻詐知能，因此行員冒著被不理性的民眾喝斥謾罵及投訴等風險下，仍願與警方配合，有效且確實守護了民眾的血汗錢。