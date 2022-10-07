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影／婦不信被詐反罵行員「多管閒事」 警耐心勸：領了就真的被騙

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市67歲李婦到清水區銀行急忙領42萬元，卻說不出用途，行員報警。李婦見警方勸阻她提領，氣極敗壞大聲轉頭喝斥行員「多管閒事」；警方耐心解說詐騙手法，李這才靜下心，了解自己畢身積蓄差點落入詐團手中，轉而感謝警方的苦口婆心。

本周一下午2點多，李姓婦人到郵局要提領42萬元，行員見婦人神色慌張，經關懷詢問無法說明提領用途，立即通知清水警分局三田派出所員警許哲彰、吳志偉到場關心。

警方到場與李婦訪談，李婦依舊無法說明提領用意，進而氣急敗壞、轉頭走進臨櫃大聲喝斥行員「多管閒事」等語，警方趕緊上前規勸，「他是為妳好，幫妳存錢」、「妳不要罵人家」，警方苦口婆心規勸「妳錢不要領，妳領了就被騙了」。

警員許哲彰耐心詢問，李婦才說，有人打電話給她稱其帳戶涉及詐騙，要趕快將餘額提領出來，將會有檢警前往聯繫收款，且偵查不公開，要求李婦不得詢問或告知他人。

警方聽後一語戳破詐團慣用手法，耐心舉例給婦人聽，李婦才恍然大悟，感謝員警熱心幫忙，守護她的畢生積蓄。

三田派出所所長黃瑞凱表示，台中市政府警察局持續推動「警銀聯阻防詐」政策，有效地建立警方與銀行的連線。三田所多次前往金融機構宣導各式各樣的詐騙手法，提升行員的阻詐知能，因此行員冒著被不理性的民眾喝斥謾罵及投訴等風險下，仍願與警方配合，有效且確實守護了民眾的血汗錢。

警方提醒，警方及檢察官絕對不會電話通知民眾提領金錢或者要求轉帳，且接獲來路不明的電話，切記防詐三口訣「一聽、二掛、三查證」（聽關鍵字、掛斷電話、撥打 110 或 165 專線查證）。

台中市67歲李婦見警方勸阻她提領，氣極敗壞喝斥通報的行員「多管閒事」；警方耐心解說詐騙手法，李這才靜下心，轉而感謝警方的苦口婆心。圖／讀者提供
台中市67歲李婦見警方勸阻她提領，氣極敗壞喝斥通報的行員「多管閒事」；警方耐心解說詐騙手法，李這才靜下心，轉而感謝警方的苦口婆心。圖／讀者提供
台中市67歲李婦見警方勸阻她提領，氣極敗壞大聲轉頭喝斥通報的行員「多管閒事」；警方耐心解說詐騙手法，李這才靜下心，轉而感謝警方的苦口婆心。圖／讀者提供
台中市67歲李婦見警方勸阻她提領，氣極敗壞大聲轉頭喝斥通報的行員「多管閒事」；警方耐心解說詐騙手法，李這才靜下心，轉而感謝警方的苦口婆心。圖／讀者提供

詐騙 台中市 警察

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