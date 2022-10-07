男子掉落大排半小時無呼吸心跳 消防員醫院不放棄搶救
台南市將軍區巷埔里北埔保安宮附近大排少一名43歲男子溺水、因民眾發現沉到水裡已半小時、消防隊救起時已沒了呼吸心跳；不過消防員沒放棄一路不斷CPR送佳里奇美醫院，醫護人員接手搶救後恢復心跳呼吸。院方表示，雖然恢復生命徵象不易，但仍然危急，院方會全力搶救。
台南市消防局表示，上午7點左右路過民眾看到有男子疑似走路不慎，跌入大排水溝；將軍消防分隊車組到場發現溺水男子架梯下水將溺者拉上岸，不過溺水男子早已沒了呼吸心跳。因為距離報案已經超過半小時，要用AED搶救AED顯示不建議電擊，消防員不放棄持續CPR送佳里奇美醫院急救。
台南市消防局指出，當時出動5輛各式搶救車輛、8名消防員前往救援。在院方搶救後查詢，溺者已恢復呼吸心跳。院方表示，溺水者正拍攝電腦斷層了解臟器組織受損狀況，目前意識昏迷依然狀況危急，院方會全力搶救。
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