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女留書告別家人後躲工地建物15樓 警、消急尋

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

蔡女神情恍惚還想靠近欄杆，員警及時攔阻勸說才撿回一命。記者李隆揆／翻攝
蔡女神情恍惚還想靠近欄杆，員警及時攔阻勸說才撿回一命。記者李隆揆／翻攝
蔡姓女子長期情緒不穩，近日深夜在家中留下遺書，向家人道別，父親發現後報警處理，警方追查至一處工地，在建物15樓發現蔡女身影，她神情恍惚還想靠近欄杆，所幸員警及時攔阻勸說，蔡女才撿回一命。

台北市警方10月3日凌晨2時許獲報，59歲蔡女在家中留下遺書向家人道別，有輕生念頭，蔡女父親發現女兒不見，只留下遺書，立刻報警求助。

鄰近的大同警方局民族路派出所警員楊正義、吳家瑜獲報後，循線調閱監視器畫面，發現蔡女離家身影，循線追至大同區民族西路一處建築工地內，通報警消人員共同前往尋人。

警方說，時值凌晨時分，工地內一片漆黑，警、消仍從工地建物逐層向上搜索，不久後在建物15樓陽台處發現蔡女，蔡女見員警出現，一度靠近陽台欄杆欲輕生，所幸警、消及時出手攔阻，才未釀憾事。

雖已免除蔡女墜樓危險，但員警眼尖發現，現場有數罐藥罐散落一地，詢問之下蔡女才坦承，她已服下安眠藥和老鼠藥，經通知蔡女丈夫到場安撫，仍立刻由救護人員協助送醫治療。

警方提醒，民眾遭遇困難，切勿消極處理，應尋求專業人士或社工單位協助，若發現親友有類似情況，多陪伴及傾聽，可減少憾事發生。

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