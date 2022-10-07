影／樹林婦急匯150萬投資 被勸激動說「我不可能被騙」

新北市樹林區謝姓婦人日前從網路接到投資訊息，對方誆以「投資期貨穩賺不賠」讓她頗為心動，她按照詐團line指示，到農會準備匯款150萬，臨櫃勸阻，婦卻激動說「我不可能被騙」警獲報趕抵，檢視婦人line對話，確認是詐騙伎倆，以案例解說，才勸阻謝婦匯款。

據了解，謝姓婦人（70歲）日前透過網路接收到一則投資期貨訊息，對方誆以「短期投資」「穩賺不賠」讓謝婦頗為心動，她與自稱投資理財客服經理互加line好友之後，旋即按照詐團指示，直奔農會準備匯款150萬。

農會行員聽後直覺有異，向謝婦提醒「可能會被騙」。孰料，謝婦突來情緒激動，直說「我不可能被騙」，農會臨櫃行員無奈，只好立即通報警方前來協處。轄區警獲派員報趕，經詢問了解，並檢視謝婦與詐團line聯繫訊息，果然是詐騙伎倆。

經警耐心解釋，並用案例說明詐騙手法讓謝婦了解，她才打消匯款念頭，成功保住謝婦150萬元積蓄。