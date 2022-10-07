高雄男駕寶馬遭2車緊追！以為遭仇家追殺嚇到報警「結局曝光」
高雄市顏姓男子今晨駕BMW轎車搭載1男1女友人，行經美術館附近，發現後頭緊跟2輛轎車，因沿路無法甩開，以為遭仇家追殺；報警後，躲在停車場大客車內，警網趕抵，查出原來顏租權利車，逾1個月未還車，車行才派人追車。
警方調查，顏姓男子（36歲）今天凌晨1點多，駕駛BMW轎車，搭載林姓男子（36歲）和丁姓女子（36歲），行經鼓山區九如四路，美術館附近時，發現後頭緊跟2輛黑色轎車。
顏男見對方在後方跟了500公尺，仍緊追不捨，以為遭仇家追殺，隨即報警，轄區鼓山警分局內惟派出所警網線上追查，顏男告知警方，他和友人躲在三民區中庸街的大客車停車場，警方趕抵，見3人躲在正在清車的一輛大客車內，將3人帶回調查。
警方後來查出，原來顏男8月初向前鎮區一家車行租權力車，言明1個月後歸還，因未還車，車行業者已向前鎮警分局報案，指控顏男侵占罪，因車子一直沒下落，今晨發現顏男駕車行蹤後，即自力救濟，派2車追車。
警方通知侵占罪報案的黃姓男子，先行領回BMW權利車，並依侵占罪嫌將顏函送法辦。
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