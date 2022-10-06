新北消防員自組團體參賽 獲第一屆「金心獎」心肌梗塞救護第一名

心臟疾病是去年國人十大死因第二名，其中急性心肌梗塞是急性且非常嚴重的疾病，台灣心肌梗塞學會為獎勵到院前救護技術員在急性心肌梗塞照護的貢獻，並交流各縣市的到院前照護優點，辦理「第一屆金心獎-到院前心肌梗塞救護大作戰」，新北消防局第七大隊消防員自組團體參賽，從18個隊伍中脫穎而出，獲得團隊組第一名。

中華民國重症學會、台灣心肺復健醫學會及高雄榮民總醫院於10月2日共同舉辦「第一屆金心獎-到院前心肌梗塞救護大作戰」，競賽分為團隊組及個人組，共有18個團隊及21人報名參賽，針對心肌梗塞知識上、操作上競賽。

新北消防局第七大隊消防員柯廷儒、張鐘嘉、張凌豪自組團體報名，取團名叫新北市政府消防局永利專責救護隊（第七大隊），競賽內容主要有心肌梗塞知識、給患者用藥的精準度，以及心電圖判定操作速度等，最終獲得團體組第一名。