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新北男開車到一半突沒呼吸心跳 救護員緊急CPR救回一命

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市60歲江姓男子前天下午開車載姪子出門，開到一半突然昏倒、沒有呼吸心跳，姪子發現緊急拉起手煞車、將車停下，剛好停在新北消防局國光分隊附近，姪子立即上前求救，救護員前往即時CPR救治，幸運將江男從鬼門關前救回，保住一命。

新北市消防局第七大隊國光分隊4日下午2點44分獲報，一名男子倒在車上沒有呼吸心跳，立刻派遣高級救護技術員、救護班前往，經確認江男沒有生命跡象，立刻給予胸外按壓，並貼上AED貼片監測、電擊，電擊後高級救護技術員再繼續高品質CPR，兩分鐘後重新評估患者，患者順利恢復呼吸心跳。

江男兒子事後獲悉，頻頻道謝救護員的即時協助，透露爸爸有心臟疾病史，都有持續追蹤，但這是第一次昏倒，出院後會建議爸爸做心導管手術，避免再發生相關危險情事。

新北市消防局第七大隊國光分隊前天獲悉一名6旬老翁沒有呼吸心跳，緊急CPR救治、電擊，幸運將他從鬼門關前救回。記者翁至成／翻攝
新北市消防局第七大隊國光分隊前天獲悉一名6旬老翁沒有呼吸心跳，緊急CPR救治、電擊，幸運將他從鬼門關前救回。記者翁至成／翻攝

患者 爸爸

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