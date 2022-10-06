影／淡水男碎念妻碗盤不洗 妻暴怒持菜刀追夫百公尺

新北市淡水區許姓女子，不滿其夫江男返家口中碎念「怎不洗碗盤」，瞬間惹惱許妻，只見她拿起菜刀往江男追去，江男驚見拔腿衝出屋外，許女沒有停下，尾後續追百公尺才悻然回家。事後，警方在兩人住處，找到餘氣未消的許女，雙方雖互不提告，連同菜刀一併帶回，警詢後依社維法送辦。

據了解，許姓女子（35歲）與夫江男（47歲）結婚多年，上周五（9月30日）中午12時許，江男從外返回新北市淡水區新民街152巷住處。孰料，江男進門不久，見廚房水槽內堆疊數日未洗碗盤，口中碎念幾句「怎不洗碗盤」。

江男的抱怨卻惹惱許妻，只見許到廚房拿起菜刀，朝著江男方向追去。江男驚見拔腿往屋外逃去，許女沒有停下持續尾後追夫，雙方追了100公尺，許妻體力不支才又返到住處。

兩人追逐甚為可怕，驚擾到街坊鄰居出來查看，旋即報警協處。事後警方循線找到許女與其男友到案釐清，但雙方互不提告，江男不申請保護令，警詢後依違反社會秩序維護法，將許女移送裁罰，後續製作家暴通報。

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