快訊

新北3區逾2萬6680戶晚間突停電 台電說明原因：已緊急修復

獨／甄珍母子找到了！知情人士爆她們為「這原因」避走他鄉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／淡水男碎念妻碗盤不洗 妻暴怒持菜刀追夫百公尺

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市淡水區許姓女子，不滿其夫江男返家口中碎念「怎不洗碗盤」，瞬間惹惱許妻，只見她拿起菜刀往江男追去，江男驚見拔腿衝出屋外，許女沒有停下，尾後續追百公尺才悻然回家。事後，警方在兩人住處，找到餘氣未消的許女，雙方雖互不提告，連同菜刀一併帶回，警詢後依社維法送辦。

據了解，許姓女子（35歲）與夫江男（47歲）結婚多年，上周五（9月30日）中午12時許，江男從外返回新北市淡水區新民街152巷住處。孰料，江男進門不久，見廚房水槽內堆疊數日未洗碗盤，口中碎念幾句「怎不洗碗盤」。

江男的抱怨卻惹惱許妻，只見許到廚房拿起菜刀，朝著江男方向追去。江男驚見拔腿往屋外逃去，許女沒有停下持續尾後追夫，雙方追了100公尺，許妻體力不支才又返到住處。

兩人追逐甚為可怕，驚擾到街坊鄰居出來查看，旋即報警協處。事後警方循線找到許女與其男友到案釐清，但雙方互不提告，江男不申請保護令，警詢後依違反社會秩序維護法，將許女移送裁罰，後續製作家暴通報。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

鄰居驚見報警處理。記者曾伯愷／翻攝
鄰居驚見報警處理。記者曾伯愷／翻攝
許女持刀追夫，被依社維法送辦裁罰。記者曾伯愷／翻攝
許女持刀追夫，被依社維法送辦裁罰。記者曾伯愷／翻攝
警方安撫持刀許女。記者曾伯愷／翻攝
警方安撫持刀許女。記者曾伯愷／翻攝

淡水 廚房

延伸閱讀

防涵洞淹水民眾受困 淡水公所首創救生圈設計

影／淡水翁欲解千萬定存 警問又是「假檢警真詐財」

南美蜥蜴誤闖民宅 淡水里民驚嚇通報動保處安置

停報廢車在鄰居家門遭勸 熟女氣炸自插座墊2菜刀吃官司

相關新聞

警密錄器曝光！妻騎改裝車被取締 法官到場：你們誰最大

台南市警四分局執行環警監聯合稽查，攔查法官妻子1輛改裝定位燈重機車，引發法官到場關切的爭議，警方下午釋出密錄器關鍵2分0...

影／淡水男碎念妻碗盤不洗 妻暴怒持菜刀追夫百公尺

新北市淡水區許姓女子，不滿其夫江男返家口中碎念「怎不洗碗盤」，瞬間惹惱許妻，只見她拿起菜刀往江男追去，江男驚見拔腿衝出屋...

影╱台中特斯拉慘被刮花禍首竟是牠 車主大嘆求償無門

台中市龍井區龍新路位處大肚山區，不但在大馬路要小心野鹿出沒，今上午有社區住戶發現，一輛白色特斯拉引擎蓋板金凹陷、刮損，還...

夫騎車載妻下華江橋不慎自撞橋墩 夫命危妻輕傷

新北市謝姓男子今天下午騎機車載妻子返家，行經板橋區華江橋機車道時，不慎自撞橋墩，謝男當場倒臥血泊中，命危送醫搶救中，妻子...

空勤台東駐地傳工程款糾紛 上下游包商相互指控

內政部空勤總隊台東駐地直升機棚工程，如期於今年9月22日完工，並已向內政部報請驗收。未料，卻傳出上下游包商疑因工程款給付...

影片曝光 高職女涉對女同學揮拳狂抽衛生紙

嘉義地區某間高職的1名女同學，6月間疑涉遭同班的另名女同學揮拳，還被偷拿抽屜衛生紙狂抽，影片近日被社群黑色豪門企業公布，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。