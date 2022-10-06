太歲頭上動土 竟假冒桃園市警局長人頭帳號詐騙
詐騙集團猖獗，繼桃園市長鄭文燦、區長遭冒用身分加Line群組詐騙借錢之後，日前詐騙集團「太歲頭上動土」，竟冒用桃園市警局長許錫榮「人頭照」向市民借錢詐騙，市民匯款2元報案，市警局今下午表示，已將該詐騙帳戶列警示戶嚴查，更呼籲市民不要輕信受騙。
桃園出現詐騙集團冒用鄭文燦「人頭照」假帳號身分向里長、市民Line詐騙，開口要求匯款30萬元，里長識破匯款2元報案，市府表示，日前Line出現冒用鄭文燦假帳號詐騙，請市民注意不要受騙，該案已交由警政單位列案偵辦。
市警局接獲市民報案，有人冒用市警局長許錫榮「人頭照」假帳號在Lline要求市民加「好友」問候，並要求匯款，該市民表示，他心想又不認識警察局長，無故加Line借錢，肯定有詐，匯款2元報警，引起警方重視，當即帳戶列為警示戶及偵辦。
市警局表示，最近發生詐騙集團冒用市長、區長假帳號詐騙手法，如今不只局長，任何人不論身分高低都可能被冒用假帳號，因為名人「人頭照」容易在網路取得，詐騙集團冒用名人頭像帳號詐騙較易取信民眾，亂槍打鳥騙一個賺一個，若民眾突然接到名人帳號加Line借錢或匯款，一定要存疑不要輕信匯款，務必提高警覺，撥打「165反詐騙專線」或「110」向警方求證及諮詢。
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