太歲頭上動土 竟假冒桃園市警局長人頭帳號詐騙

詐騙集團猖獗，繼桃園市長鄭文燦、區長遭冒用身分加Line群組詐騙借錢之後，日前詐騙集團「太歲頭上動土」，竟冒用桃園市警局長許錫榮「人頭照」向市民借錢詐騙，市民匯款2元報案，市警局今下午表示，已將該詐騙帳戶列警示戶嚴查，更呼籲市民不要輕信受騙。

桃園出現詐騙集團冒用鄭文燦「人頭照」假帳號身分向里長、市民Line詐騙，開口要求匯款30萬元，里長識破匯款2元報案，市府表示，日前Line出現冒用鄭文燦假帳號詐騙，請市民注意不要受騙，該案已交由警政單位列案偵辦。

市警局接獲市民報案，有人冒用市警局長許錫榮「人頭照」假帳號在Lline要求市民加「好友」問候，並要求匯款，該市民表示，他心想又不認識警察局長，無故加Line借錢，肯定有詐，匯款2元報警，引起警方重視，當即帳戶列為警示戶及偵辦。