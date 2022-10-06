警密錄器曝光！妻騎改裝車被取締 法官到場：你們誰最大

台南市警四分局執行環警監聯合稽查，攔查法官妻子1輛改裝定位燈重機車，引發法官到場關切的爭議，警方下午釋出密錄器關鍵2分03秒內容，還原事情真相。同時發出三點聲明，強調警察執行交通稽查，堅守嚴正執法而態度和緩，不會受到違規人或親友的職業等因素而改變。

據密錄器內容，施姓法官說：「你們今天帶隊誰、誰最大，你們今天誰最大。安平所員警答稱，我們今天是聯合稽查。施說，聯合稽查，你們今天領頭的是誰啊，不是會有一個嗎，你們聯合稽查不是會每個單位派一些人嗎，現場負責人是誰，我來跟他溝通一下，反正開了都開了，我也沒什麼意見阿」。

交大員警表明身分說是台南市府警察局交通大隊王姓承辦人。王說：「你剛跟我講的事情我有聽到，可就是法律面的問題。」法官回說：「我了解。」

王說，就是道交條例裡面規定，所以我們還是要遵照法令下去執行。施說，我了解阿。王說，可以跟監理機關反映，這宣導部分，車輛檢驗部分。施說，不是啊，你說我們過戶的時候，有沒有驗車的什麼的，…，對不對，這個太誇張了。王指出，這法令我們還是要，誠如說你跟我們一樣同行在司法界的話。法官回說，沒錯啊。

王表示，就要依法行政啊，對不對。施說，依法行政，我不會給你們…。王說，對啊，所以說了解啦。施說，依法行政還有分故意過失捏，好啦沒關係啦，依法行政還有故意過失，你現在這樣就是在擾民啦，說實在的啦，在司法單位你就知道了嘛，看你的也至少做個沒有20年也有15年嘛，所以我做起來比你還要短，不過真的太誇張，你說一般民眾…。

王說，好啦，這不是在擾民，因為有民眾在投訴，需要…。法官表示，投訴是說改燈嗎?王說，改裝車輛，所以說我們今天會有監理跟環保。法官說，你假如說叭叭，你假如說叭叭，叭叭叫，整路都在叭，那就我也就沒有什麼意見啦。王說，所以說你要攔下來有排氣管的話，你才可以上去檢驗啊。

法官說，好啦好啦好啦，去反映一下啦，這樣子做…那個啦…有一點太…，你這樣子就是每一個都要去監理站去…。

有關本次爭議，四分局提供現場錄影逐字譯文及密錄器內容外，並且發出三點聲明：