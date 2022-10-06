影╱台中特斯拉慘被刮花禍首竟是牠 車主大嘆求償無門

台中市龍井區龍新路位處大肚山區，不但在大馬路要小心野鹿出沒，今上午有社區住戶發現，一輛白色特斯拉引擎蓋板金凹陷、刮損，還留有疑似動物腳印，另有4輛機車也被撞倒、受損，連花盆也遭波及。調閱監視器才發現，凌晨2時許，有一頭野生梅花鹿被三隻狗追，跑進社區內亂竄肇禍，雖報警處理，但車主大嘆，這下真的是求償無門。

台中市警局烏日分局龍井派出所所長林柏豪說，本案為野生動物造成車輛毀損，由於周邊無養鹿場，檢視監視器影像應為野生梅花鹿，清查現場共有一輛轎車、4輛機車遭撞倒、擦損等，車主都表示，如為野生梅花鹿即不需警方處理；動保處表示，梅花鹿非保育類，民眾如發現野生梅花鹿，可撥打1999通報動保處到場協助安置。

警方調查，龍井區龍新路這處社區的居民今天上午發現停在住家前的一輛特斯拉引擎蓋板金毀損，4轎機車傾倒受損，經調閱監視器發現，肇事竟是一頭梅花鹿。

居民表示，5日凌晨2時38分有一隻野生梅花鹿出現在龍新路社區內，監視器拍下梅花鹿從馬路上轉進一處小巷，後面有3隻狗狗緊追著，梅花鹿慌張地先撞上機車、盆栽，還跳過特斯拉的引擎蓋再跑走。

特斯拉林姓車主表示，他住這裡近30年，第一次遇到野生動物弄壞愛車，梅花鹿踩在車蓋上，前廂蓋跟雨刷都有刮傷痕跡。

當地居民表示，該社區位處大肚山上，平常偶有一、兩隻鹿出沒，鄰近的南崗產業道路，設置有「野鹿出沒，小心慢行」交通警告標誌。