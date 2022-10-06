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夫騎車載妻下華江橋不慎自撞橋墩 夫命危妻輕傷

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市謝姓男子今天下午騎機車載妻子返家，行經板橋區華江橋機車道時，不慎自撞橋墩，謝男當場倒臥血泊中，命危送醫搶救中，妻子則是輕傷。警方要調閱監視器影像，釐清事故發生原因。

新北市板橋區華江橋機車道往板橋長江路方向，今天下午近5時發生機車自撞車禍，71歲謝姓男子騎車載阮姓妻子（56歲）行經該處，疑似身體不適，失控自撞橋墩，兩人連人帶車噴飛，謝男因頭部受傷，血流不止，當場失去生命跡象，阮姓妻子四肢多處擦挫傷，警方及救護人員獲報到場，將傷者送往板橋亞東醫院搶救中，情況並不樂觀。

據了解，謝男下班與妻子共乘機車欲返家，為何會突然自撞橋墩，將調閱監視器影像，進一步確認事發原因，謝男酒測值待抽血檢驗。

新北市謝姓男子今天下午騎機車載妻子返家，經下華江橋時不慎自撞橋墩，謝男當場倒臥血泊中，命危送醫搶救中，妻子則是輕傷。記者王長鼎／翻攝
新北市謝姓男子今天下午騎機車載妻子返家，經下華江橋時不慎自撞橋墩，謝男當場倒臥血泊中，命危送醫搶救中，妻子則是輕傷。記者王長鼎／翻攝
新北市謝姓男子今天下午騎機車載妻子返家，經下華江橋時不慎自撞橋墩，謝男當場倒臥血泊中，命危送醫搶救中，妻子則是輕傷。記者王長鼎／翻攝
新北市謝姓男子今天下午騎機車載妻子返家，經下華江橋時不慎自撞橋墩，謝男當場倒臥血泊中，命危送醫搶救中，妻子則是輕傷。記者王長鼎／翻攝

監視器 車道

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