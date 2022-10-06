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北韓12架戰機和轟炸機升空 南韓出動30架軍機對峙1小時

40歲男玉山東峰墜谷百公尺亡 直升機吊掛遺體下山

中央社／ 南投縣6日電

徐姓男子與隊友攀登玉山群峰，今天在玉山東峰一處碎石坡不慎墜谷逾百公尺，頭部重創，隊友趕緊報案，透過玉山氣象站、玉管處等人員就近搶救仍傷重身亡，由直升機吊掛下山。

南投縣消防局救災救護指揮科今天上午獲報，一行2人昨天上午從塔塔加地區入山前往玉山群峰，預計8日下山，40歲徐男墜落玉山東峰山谷，需要救援，消防局立即派遣山搜人員整備，另為爭取救援時效，同步申請內政部空中勤務總隊派遣直升機協助。

消防局表示，第一時間1名巡山員、1名雲豹登山隊、3名保七總隊員警、1名氣象局玉山氣象站人員集結出動前往協助，直升機也從台中市清泉崗機場起飛，直升機飛抵現場發現太過緊靠山壁，無法作業，須地面人員搬運至可吊掛地點，接近中午時，搜救人員趕抵現場。

消防局指出，徐男獲救已失去生命徵象，地面人員下午將徐男搬運至吊掛點，直升機從清泉崗機場起飛，下午2時41分完成吊掛、2時50分降落信義鄉同富直升機起降場，遺體交警方處理；感謝玉管處、雲豹登山隊、保七警、玉山氣象站、消防署、空勤總隊協助救援。

消防局呼籲，登山活動應隨時注意周邊環境，多留意陡峭及斷崖地形，不強行攀越危險地區，萬一發生意外事故，請保持冷靜，並利用手機撥119、112或以衛星電話向外界求援。

玉山 直升機 清泉崗機場

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