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南投某科大爆濺血衝突 男學生持美工刀劃傷同學

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南投某科大爆濺血衝突 男學生持美工刀劃傷同學

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣一所科技大學今傳出有學生發生糾紛，雙方一言不合在課堂發生衝突，老師雖當場制止，但下課後，有一方持續挑釁，其他同學也跟著起鬨，遭針對的藍衣學生因此持刀攻擊，劃傷1人臉部，影片被po上網，引發議論；至於事發原因，校方正在了解中。

臉書「黑色豪門企業」今在臉書上PO出兩段影片並指出，南投大學教室見血，被欺負的同學要被押走，拿美工刀反擊。第一段影片中，穿藍衣學生與白衣同學在上課中發生爭吵，雙方大打出手，隨後有同學上前拉人，老師上前勸阻落幕。

第二則影片中，在課堂上與藍衣學生發生爭吵的白衣同學，與另名白衣同學在下課後持續對藍衣學生挑釁，其他學生則在一旁起鬨喊「輸贏啦！乎死啦！衝啦！」白衣學生動手搶手機、背包，藍衣學生疑因此落淚，之後又有一名身材魁武的白衣學生要將藍衣學生拖出教室外，藍衣學生拿美工刀反擊，劃傷魁武白衣男臉部。

據了解，該起事件是發生在南投縣內某一所科技大學，至於事發經過及發生原因，校方正在了解中。

南投縣一所科技大學今傳出學生衝突，有學生因此持美工刀反擊，1人被劃傷臉部。圖／翻攝自黑色豪門企業
南投縣一所科技大學今傳出學生衝突，有學生因此持美工刀反擊，1人被劃傷臉部。圖／翻攝自黑色豪門企業

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