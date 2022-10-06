南投某科大爆濺血衝突 男學生持美工刀劃傷同學

南投縣一所科技大學今傳出有學生發生糾紛，雙方一言不合在課堂發生衝突，老師雖當場制止，但下課後，有一方持續挑釁，其他同學也跟著起鬨，遭針對的藍衣學生因此持刀攻擊，劃傷1人臉部，影片被po上網，引發議論；至於事發原因，校方正在了解中。

臉書「黑色豪門企業」今在臉書上PO出兩段影片並指出，南投大學教室見血，被欺負的同學要被押走，拿美工刀反擊。第一段影片中，穿藍衣學生與白衣同學在上課中發生爭吵，雙方大打出手，隨後有同學上前拉人，老師上前勸阻落幕。

第二則影片中，在課堂上與藍衣學生發生爭吵的白衣同學，與另名白衣同學在下課後持續對藍衣學生挑釁，其他學生則在一旁起鬨喊「輸贏啦！乎死啦！衝啦！」白衣學生動手搶手機、背包，藍衣學生疑因此落淚，之後又有一名身材魁武的白衣學生要將藍衣學生拖出教室外，藍衣學生拿美工刀反擊，劃傷魁武白衣男臉部。