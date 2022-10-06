影／泰山男當街強拉女大生 警：強制就醫

新北市泰山區台麗街，昨天（5日）晚上驚傳男子當街強拉一名女大生，路人看到衝前解圍，並通報警方協處。警方趕抵男子精神狀況持續不穩，警上前喝止帶回保護管束，隨即通知家屬到所了解，這才知道男子精神不穩一段時日，女大生不提告，家屬則同意救護車載男子送醫治療。

據了解，涉嫌人邱姓男子（42歲）疑精神不穩，昨天（5日）晚上9時許，邱男在新北市泰山區台麗街，隨機強拉一名女大生，女大生被突來一拉，嚇得花容失色，引起不少路人察看，其中一名熊姓男路人，見義勇為立即衝前解圍，並報警協處。

警方獲報趕抵，邱男與熊男還持續拉扯，員警立即衝前喝令制止，經檢視邱男精神狀況不穩定，當場帶回被害女大生、涉嫌邱男、熱心解圍的熊男返所，並通知邱男家屬到所。