影／泰山男當街強拉女大生 警：強制就醫
新北市泰山區台麗街，昨天（5日）晚上驚傳男子當街強拉一名女大生，路人看到衝前解圍，並通報警方協處。警方趕抵男子精神狀況持續不穩，警上前喝止帶回保護管束，隨即通知家屬到所了解，這才知道男子精神不穩一段時日，女大生不提告，家屬則同意救護車載男子送醫治療。
據了解，涉嫌人邱姓男子（42歲）疑精神不穩，昨天（5日）晚上9時許，邱男在新北市泰山區台麗街，隨機強拉一名女大生，女大生被突來一拉，嚇得花容失色，引起不少路人察看，其中一名熊姓男路人，見義勇為立即衝前解圍，並報警協處。
警方獲報趕抵，邱男與熊男還持續拉扯，員警立即衝前喝令制止，經檢視邱男精神狀況不穩定，當場帶回被害女大生、涉嫌邱男、熱心解圍的熊男返所，並通知邱男家屬到所。
經了解才知邱男疑精神不穩有一段時日，女大生雖因拉扯導致手部瘀青紅腫，但目前暫不提出告訴，邱男則經由家屬同意後，員警護送，由救護車載往醫院治療。
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