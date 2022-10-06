高雄男戴安全帽逛賣場 夾帶男用內褲走出防盜門響了

高市吳姓男子至小港區一家連鎖賣場購物，鄭姓店長巡視發現他戴安全帽左顧右盼，沒買東西即走出，防盜門警鈴大響，將他攔下報警；警方在吳身上搜出2件男用內褲和手電筒，他辯稱自己要穿，一時忘了帶錢包，警方未採信，將他依竊盜罪嫌送辦。

小港警分局漢民路派出所警方，前天上午10時35分許，接獲小港區漢民路上一家連鎖賣場業者報案，指稱有一名男子偷竊物品，巡邏警員張捷棋、吳哲愷立即趕赴現場。

警方在場了解，鄭姓店長指稱，當時在店內巡視時，發現43歲的吳姓男子，戴著安全帽在賣場來回走動，直覺有異，於是對吳男特別注意，沒多久，吳男沒買東西，走出店外時，防盜門發出聲響，於是將他攔下。

警方確認吳男身分後，在吳身上搜出2件男用內褲，價值300元，另有1支手電筒，偷的物品總價值596元。