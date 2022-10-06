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影／三重警抓錯人還涉打人 新北警局長：致歉負最大責任

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影／三重警抓錯人還涉打人 新北警局長：致歉負最大責任

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北三重警遭控抓錯人又毆打被害人，事後員警也向黃姓被害人提告傷害、妨害公務，今天下午黃姓被害人在立委邱顯智陪同下，到厚德派出所領取到案通知書，新北市警察局長黃宗仁趕赴現場致意，展現善意，但遭邱顯智、黃男等人拒絕，碰了軟釘子。

黃宗仁說，今天來是再次向當事者表達歉意，全案會配合檢方調查，任何疏失都會檢討，若員警有不可原諒的過錯，也絕不寬貸。案發當天市長侯友宜也明確指示，一定要徹查，對有疏失員警懲處，對當事人表達歉意，積極取得諒解。

黃宗仁說，當天三重警分局就在媒體面前公開致歉，這段期間，警方也9次向當事人表達慰問與關心，持續釋出善意，並主動把這兩位員警移送法辦，配合司法調查。

黃說，9月26日當天曾與當事人面對面談了1個多小時，充分表達歉意與關切，有過錯的部分，一定會負全部責任，絕對不讓當事人，再受到絲毫傷害。

黃宗仁話鋒一轉，新北警同仁的錯，我們一定會負責，他是警察局長，當然要負最大的責任，沒有什麼話好講。

對於警政署昨天的聲明，他也表示認同，本來就應該負責，把這個事情處理的很妥當。

黃姓被害人在立委邱顯智陪同下，到厚德派出所領取到案說明書，警察局長黃宗仁、分局長陳永昌到所致歉。記者曾伯愷／攝影
黃姓被害人在立委邱顯智陪同下，到厚德派出所領取到案說明書，警察局長黃宗仁、分局長陳永昌到所致歉。記者曾伯愷／攝影
面對三重員警抓錯人又爆打民眾，新北市警局長黃宗仁親上火線道歉，他要負最大的責任，沒有什麼話好講。記者曾伯愷／攝影
面對三重員警抓錯人又爆打民眾，新北市警局長黃宗仁親上火線道歉，他要負最大的責任，沒有什麼話好講。記者曾伯愷／攝影

警察 邱顯智

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