虎斑犬繫繩鬆脫失控暴衝撞機車 騎士犁田受傷狗狗喪命

44歲范姓飼主日前帶著兩隻愛犬，在北市承德路6段與文林北路口散步，不料一隻虎斑犬脖子上的繫繩扣環突然鬆脫，虎斑犬狂奔進馬路，撞上28歲湯姓機車騎士機車左側，騎士倒地犁田受傷，虎斑犬則因衝撞力道太大喪命。

警方指出，9月25日范姓飼主牽著2隻愛犬遛狗散步，突然因不明原因，虎斑犬脖子上的扣環突然鬆脫，虎斑犬向路中央狂奔，撞上無違規行駛的湯姓騎士，騎士倒地，額頭、手腳多處擦挫傷。

虎斑犬衝進馬路，范姓飼主隨即追上闖入車陣，幸好當時離峰時段，沒有延伸二次車禍，但不幸的是虎斑犬撞上機車後，當場失去生命跡象，范姓飼主目睹現場心痛不已，無送獸醫院救治，虎斑犬喪命身亡。

北投分局表示，依道路交通管理條例84條規定「疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人300元以上600元以下罰鍰。」當飼主帶帶毛小孩外出放風時，別忘了繫上牽繩，留意是否有鬆脫可能，別放任毛小孩恣意遊蕩，若造成其他用路人及寵物的意外，必須連帶負擔行政、民事、刑事等相關責任。