快訊

泰國托兒所慘案32人遭槍殺 兇手為「前警官」殺妻兒後輕生

整理包／年底衝一波！出國跨年各家機票大比拚 這航空飛日本只要7千2

影／三重警抓錯人還涉打人 新北警局長：致歉負最大責任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

虎斑犬繫繩鬆脫失控暴衝撞機車 騎士犁田受傷狗狗喪命

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

44歲范姓飼主日前帶著兩隻愛犬，在北市承德路6段與文林北路口散步，不料一隻虎斑犬脖子上的繫繩扣環突然鬆脫，虎斑犬狂奔進馬路，撞上28歲湯姓機車騎士機車左側，騎士倒地犁田受傷，虎斑犬則因衝撞力道太大喪命。

警方指出，9月25日范姓飼主牽著2隻愛犬遛狗散步，突然因不明原因，虎斑犬脖子上的扣環突然鬆脫，虎斑犬向路中央狂奔，撞上無違規行駛的湯姓騎士，騎士倒地，額頭、手腳多處擦挫傷。

虎斑犬衝進馬路，范姓飼主隨即追上闖入車陣，幸好當時離峰時段，沒有延伸二次車禍，但不幸的是虎斑犬撞上機車後，當場失去生命跡象，范姓飼主目睹現場心痛不已，無送獸醫院救治，虎斑犬喪命身亡。

北投分局表示，依道路交通管理條例84條規定「疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人300元以上600元以下罰鍰。」當飼主帶帶毛小孩外出放風時，別忘了繫上牽繩，留意是否有鬆脫可能，別放任毛小孩恣意遊蕩，若造成其他用路人及寵物的意外，必須連帶負擔行政、民事、刑事等相關責任。

一隻虎斑犬脖子上的繫繩扣環突然鬆脫，虎斑犬狂奔進馬路，撞上28歲湯姓機車騎士機車左側，騎士倒地犁田受傷，虎斑犬則因衝撞力道太大喪命。記者蕭雅娟／翻攝
一隻虎斑犬脖子上的繫繩扣環突然鬆脫，虎斑犬狂奔進馬路，撞上28歲湯姓機車騎士機車左側，騎士倒地犁田受傷，虎斑犬則因衝撞力道太大喪命。記者蕭雅娟／翻攝
一隻虎斑犬脖子上的繫繩扣環突然鬆脫，虎斑犬狂奔進馬路，撞上28歲湯姓機車騎士機車左側，騎士倒地犁田受傷，虎斑犬則因衝撞力道太大喪命。記者蕭雅娟／翻攝
一隻虎斑犬脖子上的繫繩扣環突然鬆脫，虎斑犬狂奔進馬路，撞上28歲湯姓機車騎士機車左側，騎士倒地犁田受傷，虎斑犬則因衝撞力道太大喪命。記者蕭雅娟／翻攝

寵物 毛小孩

延伸閱讀

彰化市「香山步道」重新啟用 大草原適合約會遛毛小孩

雙十節當日限定 竹縣毛小孩免費打疫苗、辦登記

帶珍貴「虎皮犬」回家發現花紋都是畫的！女氣到不想養 見這幕結局大逆轉

白貓樓頂死亡凝視「伴侶和小三纏綿」怒衝現場抓姦逼問：你給我說清楚！

相關新聞

影／三重警抓錯人還涉打人 新北警局長：致歉負最大責任

新北三重警遭控抓錯人又毆打被害人，事後員警也向黃姓被害人提告傷害、妨害公務，今天下午黃姓被害人在立委邱顯智陪同下，到厚德...

高雄男戴安全帽逛賣場 夾帶男用內褲走出防盜門響了

高市吳姓男子至小港區一家連鎖賣場購物，鄭姓店長巡視發現他戴安全帽左顧右盼，沒買東西即走出，防盜門警鈴大響，將他攔下報警；...

虎斑犬繫繩鬆脫失控暴衝撞機車 騎士犁田受傷狗狗喪命

44歲范姓飼主日前帶著兩隻愛犬，在北市承德路6段與文林北路口散步，不料一隻虎斑犬脖子上的繫繩扣環突然鬆脫，虎斑犬狂奔進馬...

影／被控施暴三重警也提告 邱顯智轟：要警利益迴避

上月（9月）20日新北市三重警抓錯人，被控爆打黃姓被害人，案情延燒至今兩個多禮拜，今天下午，黃姓被害人在立委邱顯智陪同下...

南投「二朵花」賽茶被查出是越南茶 茶農被起訴

南投竹山陳姓女茶農向茶行以1斤300元買越南茶，並冒充台灣茶參加杉林溪優良春茶競賽展售會，評比獲「二朵花」肯定，再以2倍...

台電纜線失竊破案 台南區處頒發獎金感謝歸仁分局

台南關廟區今年5月發生電纜遭竊事件，陳姓男子在關廟保東一街周遭的電線桿，涉持剪刀利器竊取共約48公尺PVC銅電線，經歸仁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。