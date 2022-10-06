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台電纜線失竊破案 台南區處頒發獎金感謝歸仁分局
台南關廟區今年5月發生電纜遭竊事件，陳姓男子在關廟保東一街周遭的電線桿，涉持剪刀利器竊取共約48公尺PVC銅電線，經歸仁警分局長期調查後送辦，日前由檢方起訴。台電台南區處處長許墩貴今天特地至歸仁分局頒發破案獎金6萬元，由歸仁分局長邱顯良代表接受。
許墩貴說，近期纜線失竊地點大部分以人煙稀少處、重畫區及深山區域居多，為防制電纜失竊，台電積極拜訪各警察分局，適時向警方更新近期電纜失竊案件發生的時間、地點，也提供曾在該區域作案的前科犯資訊給警方比對偵查。
他表示，因國際原物料上漲帶動廢五金等原料價格高漲，銅製電纜往往成為行竊目標。電纜失竊後不但會造成停電，影響大眾生活便利，被竊的電線頭裸露或下垂也可能導致感電事故。近年來台電積極與警方合作防制、偵辦電纜失竊案，展現查緝不法的決心。
台南區處說明，台電電纜的絞線中心股表面每8到12公分處就有標示「TPC」字樣，凸顯台電線材獨特性，便於指認所見電纜是否為該公司的電纜線，可判斷是否為宵小竊取的不當贓物。且每月皆偕同市府經發局人員與警方至資源回收場宣導，避免廠商收購台電被竊的贓物。
台南區處指出，若民眾發現可疑電纜或竊取電纜的不當情事，請立即通報台電(撥打1911)或鄰近警察分局，共同維護用電安全及民眾用電權益。
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