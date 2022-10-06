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影／台中機車3貼違規左轉撞上酒駕男 一家3口送醫

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

22歲戴姓男子昨天中午酒後騎機車直行通過台中市大里區大峰路、仁化路口，與同向由27歲周姓男子騎機車載妻女「三貼」違規左轉相撞，雙方連人帶車倒地受傷，周家三口經送醫後無大礙，戴男酒測超標，詢後依公共危險罪嫌移送法辦，車禍肇因由警方釐清中。

透過路口監視器畫面發現，這起交通事故發生在昨天中午12時10分，一輛機車直行通過大里區大峰路、仁化路口，與同向違規左轉的「三貼」機車相撞，二輛機車、4人倒地後，機車後座的婦人連忙抱起女童確認傷勢。

台中市警局霧峰分局交通分隊長蘇泯彥說明，警方調查，戴姓男子騎機車直行通過大里區大峰路、仁化路口時，同向由周姓男子騎機車載26歲周妻、3歲女兒違規左轉相撞，4人倒地受傷，其中周家一家3口手腳多處擦挫傷，經送往大里仁愛醫院治療，所幸無大礙。

台中市警局霧峰分局交通分隊長蘇泯彥說明，戴男酒測超標，周姓男子騎機車載妻女「三貼」，且未依標線規定待轉，詳細肇因仍待警方進一步釐清。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

戴姓男子昨酒後騎機車直行台中市大里區大峰路、仁化路口，與違規左轉的周姓一家3口「三貼」機車相撞，周家三口經送醫後無大礙。圖／讀者提供
戴姓男子昨酒後騎機車直行台中市大里區大峰路、仁化路口，與違規左轉的周姓一家3口「三貼」機車相撞，周家三口經送醫後無大礙。圖／讀者提供

酒駕 車禍

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