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醋男見女友和新歡共乘機車 開車衝撞、恐嚇判刑6月

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

從事汽修工作的陳男，不滿陳姓前女友另結新歡，去年5月駕駛黃男車輛行經淡水區大忠街上，目睹陳女和新男友阿傑共乘機車，竟開車撞擊機車，導致2人倒地受傷，緊接著陳男和黃男分別持甩棍、不具殺傷力的空氣槍，下車恐嚇2人，陳男一路追趕至涮涮鍋內，黃把槍藏進停車場消防箱。士林地方法院認定陳男犯傷害罪，判處6月徒刑可易科罰金。

判決指出，去年5月9日下午4時許，陳男認為前女友和新歡阿傑交往，向黃男借車，載著黃男、黃妻，1車3人看到2人騎著機車經過淡水區大忠街，陳男涉嫌當街開車衝撞機車，陳女等2人倒地受傷，機車車殼磨損不堪使用。

陳男和車上的黃男分別拿甩棍、空氣槍下車嚇阻2人，陳一路追進涮涮鍋店；黃男追到一半就折返開車，停車至公有停車場，藏槍進停車場消防箱內。警方獲報後，當天下午4點40分許、晚上8時許，陸續查獲陳男、黃男，起獲作案用空氣槍枝甩棍、毒品等物。

全案經鑑定，空氣槍不具殺傷力。黃男認罪，去年用4萬元向「王昭華」購入1把改造槍枝、4顆子彈，案發當時事陳男突然開車要攔住機車上的2人，他和妻子來不及阻止，黃男涉毒品案另案偵辦。

法官審酌，陳男開車衝撞機車，導致２人受傷、機車受損，陳男又和黃男分別持甩棍及空氣槍下車恐嚇，導致2人心生畏懼。全案陳男和前女友和解，但尚未與阿傑和解，從重論傷害罪，依傷害罪判處陳男6月徒刑，可易科罰金。可上訴。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

傷害罪

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