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紅貴賓逛大街被帶回派出所 看到主人飛奔入懷

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

一隻紅貴賓在台北市汀州路亂逛，民眾拾獲後報警求助，警方將紅貴賓帶回派出所，警員宮成浩靈機一動，上網瀏覽臉書，順利找到失主。記者廖炳棋/翻攝
一隻紅貴賓在台北市汀州路亂逛，民眾拾獲後報警求助，警方將紅貴賓帶回派出所，警員宮成浩靈機一動，上網瀏覽臉書，順利找到失主。記者廖炳棋/翻攝

上星期一隻紅貴賓小狗在台北市汀州路亂逛，民眾拾獲後報警求助，警方將紅貴賓帶回派出所，大人與小狗大眼瞪小眼，警方靈機一動，上網瀏覽臉書，真的順利找到失主。

中正二警分局泉州街派出所，上個月30日晚間20時許接獲報案，民眾在汀州路1段拾獲一隻走失的紅貴賓犬，需要警察到場協助。

巡邏員警獲報抵達現場，民眾表示小狗在馬路亂竄，猜測是附近住戶的寵物。警方在周邊詢問訪查未果，先將小狗裝入紙箱帶回派出所安置，並聯絡動物保護處到場處理。

小狗在所內動也不動，對陌生的環境感到緊張，警員宮成浩靈機一動，猜測紅貴賓犬是附近轄區民眾的寵物，現今網路無遠弗屆，蒐尋一下或許會看到民眾貼文尋狗。

警員細心查尋，果然發現在21時左右，有位林姓男子在Facebook社團「我是萬華人」貼文協尋走失寵物狗，經比對照片就是這隻走失無助的紅貴賓犬！立即聯絡飼主林男到所。

小狗一看到剛進派出所的林男，立刻跳出紙箱奔向林男懷抱，似乎是知道主人來帶牠回家了。林男表示約20時才從動物美容室回家，可能是提箱拉鍊未拉妥，且家裡因生意忙碌，小狗偷跑出來逛大街都沒發現。林男對員警的協助深表感激，表示以後會仔細留意寵物的情況，當一個稱職的好主人。

一隻紅貴賓在台北市汀州路亂逛，民眾拾獲後報警求助，警方將紅貴賓帶回派出所，警員宮成浩靈機一動，上網瀏覽臉書，順利找到失主。記者廖炳棋/翻攝
一隻紅貴賓在台北市汀州路亂逛，民眾拾獲後報警求助，警方將紅貴賓帶回派出所，警員宮成浩靈機一動，上網瀏覽臉書，順利找到失主。記者廖炳棋/翻攝
一隻紅貴賓在台北市汀州路亂逛，民眾拾獲後報警求助，警方將紅貴賓帶回派出所，警員宮成浩靈機一動，上網瀏覽臉書，順利找到失主。記者廖炳棋/翻攝
一隻紅貴賓在台北市汀州路亂逛，民眾拾獲後報警求助，警方將紅貴賓帶回派出所，警員宮成浩靈機一動，上網瀏覽臉書，順利找到失主。記者廖炳棋/翻攝
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寵物 警察

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