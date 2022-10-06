空勤台東基地爆工程款糾紛 上下游包商互指控

內政部空勤總隊在台東豐年機場內的直升機棚工程，負責鋼構吊裝工程的下游包商指控上游包商積欠工程款，基層工人領不到薪水，對方則強調都依約付款。

今天上午20多名工人在台東空勤基地外面拉布條、喊口號，控訴工程的上游包商積欠負責鋼構吊裝工程的瑞陞營造工程款，坑殺工人血汗錢。

受波及的下游包商之一旭晟工程有限公司負責人孫明秀提供書面資料表示，仟佑營造於110年承包「內政部空中勤務總隊台東駐地直升機棚廠興建工程」，總金額約新台幣4億元，其中瑞陞營造負責鋼構吊裝工程，沒想到工程完工後，仟佑營造未依約撥款，積欠工款無法發工資，坑殺工人血汗錢，工人不得已上街頭抗議爭取權益。

另於去年110年間，仟佑營造為趕工程進度，逼迫協力廠商日夜施工，脅迫工作未依吊裝工法施工，導致後面施工修改工程費用增加，造成工程成本大增，成本多出新台幣600餘萬元，且當初承諾所有增加費用，都會負責到底，工程完成工後，積欠工程款，完全不理會工人死活。

孫明秀接受媒體聯訪表示，今天和他來抗議的有基層工人和電焊工老闆，「他們都跟我要錢，我現在已經走到沒有路了，沒有辦法才來這邊抗議」。

遭指控的總承包商負責人王子學拿出匯款資料否認對方指控，他說，簽約的鋼構工程款6000多萬元都有付款紀錄，下游廠商可能找錯抗議對象。工程已經在9月22日完工，也報請內政部驗收，正在做最後的清掃工作，落成啟用期程不會受到影響。