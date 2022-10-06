台65線五股匝道前6車追撞 疑未保持安全車距釀禍

新北市台65線快速道路五股匝道前500公尺，今天上午發生6車追撞意外， 所幸現場僅輕微擦挫傷並無大礙。記者曾伯愷／翻攝 新北市台65線快速道路五股匝道前500公尺，今天上午發生6車追撞意外，造成現場車流一度回堵，警方協助交管一個半小時後，恢復順向通行，所幸事故現場沒有人受傷，肇事駕駛沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

據了解，駱男（28歲），今天上午8時50分左右，駕駛一輛大貨車，沿著新北市台65線往五股方向直行，約莫開至五股匝道出口前約500公尺處，疑因未保持安全車距，整輛車直接往前方碰撞黃男（64歲）所駕駛的汽車，導致黃男座車失控往前衝撞洪男（66歲）、曾男（57歲）、林男（28歲）、蔡男（48歲）所駕駛汽車。